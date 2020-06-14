【籃球熱話】紀念高比拜仁的黑色蛇皮籃球　盡現永垂不朽曼巴精神

Jumper
撰文：
最後更新日期：

傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）今年初與次女Gianna於直升機墜毀意中雙雙身亡，離開大家已經半年之久。惟紀念這一代傳奇的活動依然不絕，NBA官方用球Spalding將推出印上高比簽名的限量版蛇皮籃球，定價124美元（約967港元）。

Spalding作為NBA官方用球已37年之久，除了推出不同的比賽用球之外，亦曾為不同球員設計專屬籃球。

高比拜仁逝世後，Spalding為紀念這位球場上最勇悍的「黑曼巴」（Black Mamba），特地為他創作一個充滿高比元素的限量版紀念籃球。

Spalding與NBA合作已達37年，並於今個賽季終結合作。（Getty Images）

為了紀念一代不朽傳奇，Spalding為高比設計專屬蛇皮籃球。（Getty Images）

簡單一句Spadling將於6月15日發售高比94 Series籃球，已經引來全球球迷引頸以待。

從官方網站的宣傳照片來看，籃球以高比的外號「黑曼巴蛇」為主，主色調為銀灰色以及由黑色組成蛇皮紋路，完整展現高比精神的主題。除了特別紋路之外，還用白色材料在籃球印上高比的簽名，外盒則印上曼巴蛇圖案，甚具收藏價值。

Spadling在Twitter宣布即將發售籃球紀念高比。（Twitter截圖）

即將發售限量版高比拜仁蛇皮籃球。（網上圖片）

高比拜仁「黑曼巴」蛇皮籃球多面看（按圖放大）：

+4
+3
+2

在高比逝世後，有關他的紀念品或收藏品的價值都有上升的趨勢。大家或許以為這顆籃球索價不菲，不過在官網的購買資料顯示定價為124美元（約967港元），出乎意料在1000港元以內，籃球將於美國時間6月15日發售，大家屆時可以留意Spalding美國官網。

以高比方式說再見（按圖放大）：

+10
+9
+8
【NBA】籃球進化史　Spalding37年合作告終　官方改用舊愛Wilson
高比拜仁傳記明年推出　記載少年曼巴及你不知道的高中故事
【NBA經典】奧尼爾迫爆高比球衣　細數穿別人號碼的故事
籃球熱話｜高比拜仁2000年贈母冠軍指環再流出　拍賣會上天價易手
【PS5曝光】NBA狀元威廉臣現身2K21宣傳片　傳兼任遊戲封面人物
【NBA星二代】繼承占士的天之驕子　Bronny譜出個人青春之詩
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。