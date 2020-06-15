【Kobe】高比妻IG封鎖所有粉絲專頁　背後一個原因令人心痛

NBA球星高比拜仁與女兒Gianna自1月逝世後，世界各地粉絲紛紛於社交媒體以不同形式悼念，有些更會為高比父女註冊Instagram粉絲專頁，把記憶留在數碼屏幕。 惟蜂擁而來的粉絲專頁，卻令高比遺孀Vanessa及餘下女兒帶來困擾。

高比拜仁（Kobe Bryant）與太太Vanessa的愛情故事，一宗直升機意外，令他們不得不分離。（Instagram）

喪親的悲傷，如何渡過？有時候要重整身心，就得先有空間去沉澱。

NBA球星高比拜仁與女兒Gianna自1月直升機失事逝世後，遺孀Vanessa在這5個月來不時更新其Instagram帳號「報平安」，好讓各地粉絲安心。

惟失去至親的悲痛，豈能用「平安post」就能走出？

昨日Vanessa就在限時動態表示，她與大女Natalia將封鎖所有有關高比及女兒的粉絲專頁。（Instagram）

昨日Vanessa就在Instagram上發布了一個限時動態，表示她與大女Natalia將封鎖所有關於高比及女兒的粉絲專頁，因為看着已故二人的臉，心還是會痛。

「謝謝所有人的愛。但我與Natalia不得不向粉絲專頁封鎖，因為對我們來說在網絡上、在推介版面（Instagram）不斷看到高比及Gigi的照片，還是很難受。封鎖這些專頁，有助改變當中演算。我們愛大家，但請諒解我們是必須這樣做，這好讓我們療癒傷痛。」其後Vanessa亦把IG帳號轉回私人帳號。

Kobe與Vanessa的愛情故事：

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其後Vanessa亦把IG帳號轉回私人帳號。(Instagram)

Gianna本是美國女籃的希望：

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在高比逝去的5個月，Vanessa一直未能有足夠空間及時間自己沉澱。她先要在追思會上忍痛致辭，其後要面對有人違規拍攝高比遺體照且外洩的事件，對直升機公司的訴訟，為高比推廣科幻運動小說《The Wizenard Series： Season One》…… 全部Vanessa也得一人承受。

就如Vanessa所說，「不會不感激你們（粉絲）的愛」，一切因愛而困頓也因愛而重生。」對於高比餘下的親人，空間是最大的療癒。

NBA一代巨星高比拜仁（Kobe Bryant）與次女Gianna 1月尾在一宗直升機意外中離世，與妻子Vanessa及餘下3名女兒自此生死相隔。（Instagram）

以高比方式說再見（按圖放大）：