【NBA復賽】球員可行使不參賽權利　惟需要付出一個代價

經歷了3個多月來的停擺，NBA在下月30日（美國時間）迎來復賽，惟近因為黑人平權議題加上球員對疫情的憂慮，令到球員間對復賽的意向不一。外媒近日取得「復賽球員手冊」的內容，提及球員可自由選擇復賽與否，不過要面對扣薪的代價；至於手冊內亦有透露球員們在迪士尼園區期間，能夠享受各種24小時貴賓待遇。

賽季經過停擺多時，不論是球員或是世界各地的球迷都對賽事引頸以待，重啟的賽季最後選址奧蘭多迪士尼園區亦甚有新鮮感及吸引力。雖然聯盟未有公開太多復賽的場地安排，不過外媒近日取得「復賽球員手冊」消息，公開各支球隊根據戰績入住不同的酒店。

NBA賽季將於奧蘭多迪士尼園區復賽。（Disney.com）

各支復賽球隊將入住迪士尼內的酒店。（Getty Images）

各支球隊將分別哪些園區（按圖放大）：

+ 21 + 20 + 19

東、西岸前四名住在Grand Destino，東、西岸的第5至8名住在Grand Floridian，其餘球隊則居於Yacht Club。球員們除了在舒適的酒店內放鬆之餘、還能享用酒店的設施，包括僅供球員使用的休息室，他們還有24小時的VIP禮賓服務，包括觀看其他球隊賽事。

球員可以享用各大禮賓服務（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

縱然聯盟及迪士尼準備不同的復賽計劃及服務，不過鑑於近月因為一名黑人George Floyd被捕時遭受白人警員以膝頭跪頸殺害，掀起美國一連串種族歧視、黑人平權的議題。不少NBA球員均就此發聲，控訴種族主義問題，籃網球星K.艾榮（Kyrie Irving）表明不支持復賽，更召開電話會議，收集各位球員對復賽的看法。

K.艾榮一直公開表明自己不支持在現階段重啟賽季。（Getty Images）

湖人球星侯活（Dwight Howard）隨後發表聲明表示同意K.艾榮的想法，認為目前暫不需要籃球或任何娛樂，會分散平權的焦點。對於球員復賽的意願，聯盟及各支球隊均持開放態度，並讓球員自由選擇參賽與否。根據外媒轉述「球員手冊」內的指引，每位球員要明白他們有不參賽的權利，任何行使這權利的球員都不會受罰。惟不復賽的球員需要每場扣除1.1%的薪水，上限為14場，決定行使此權利的球員需要於6月24日前通知球隊。

外媒報道球員能夠行使其拒絕參賽的權利並不受處罰。（Twitter截圖）