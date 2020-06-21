父親節｜譚偉洋談爸爸的愛與責任　「女兒突然走來親我最甜蜜」

常言道「女兒是爸爸的前世情人」，所言非虛！無論在球場上多硬朗、當教練時多惱火，回家看到可愛的女兒一定會瞬間溶化。 退役甲一球員、已轉任教練的譚偉洋，被女兒譚亦詩「收服」，不時在網上分享女兒萌照、和自己以「娃娃音」跟女兒說話的影片，這種「反差萌」，就是前世情人的威力。

訪問當天，身高近2米的譚偉洋（阿洋）抱住22個月大的女兒譚亦詩（詩詩）與太太到場，看到「詩詩」那可愛的包包臉、牙牙學語的BB聲，「溶化」的不止是譚偉洋，更是現場所有的拍攝人員。

「詩詩」充滿嬰兒肥的臉龐，讓人總是很想捏一捏。（黃舒慧攝）

新手爸爸就位

憶起兩年前「詩詩」誕生的那一刻，「阿洋」還是萬般滋味在心頭：「聽到她出生時哭的第一聲，只能說真的很感動，從夫妻的身份變成爸爸、媽媽，轉變很大。」小孩的到來，除了感動還是感動，就這樣，「阿洋」開始從零開始學習當「爸爸」的日常。

當年女兒出生，「阿洋」抱起「詩詩」，開始學習當一位完美爸爸。（譚偉洋instagram）

每個新手爸爸一開始大概都緊張萬分，如何沖奶粉、換尿片、調較洗澡水溫，「阿洋」都落手落腳慢慢學，「她現在越長越大，其實初時我都不知道如何幫她戒奶樽、用杯喝水，都是看到網上其他家長分享，我才學懂，真的是邊做邊學。現在我都上手了，因為除了『詩詩』之外，弟弟譚亦謙也已經5個月大。」

小孩成長時期都是跌跌撞撞，說到「詩詩」一次驚險事跡，連見慣各種場面的「阿洋」都緊張萬分……

「詩詩」一次的意外令見慣大場面的「阿洋」都緊張萬分。（黃舒慧攝）

女兒脫骹令「阿洋」嚇破膽

「有一次『詩詩』完全沒有任何碰撞、跌倒，卻不停哭。」不明所以的「阿洋」就馬上到醫院求醫，醫生診斷後發現「詩詩」手肘脫骹，「醫生說這情況對1歲前的小朋友是常見的，托回原位就沒事，不過我非常心痛，小朋友受傷，比自己受傷更肉赤。」往常「阿洋」在球場上多番勇戰受傷，不過痛在「詩詩」身，對他而言，肯定比起任何一次的傷患來得更痛，這種就是當爸之後最真實的感受，「最想女兒健健康康成長。」

父母的願望都很簡單，就是希望子女們能夠健康、快樂長大。（黃舒慧攝）

所有時間都用來陪伴孩子

看着「詩詩」從一個手抱嬰兒長成會跑會走的小女孩，「阿洋」直言孩子大得很快，「有時我看着她，突然之間發現她說話、發聲多了，又或是她吃橙的時候懂得說『甜』，當下感受就是『大得好快』。」孩子總是於意想不到的時候，令父母有一種「又大個咗」的感覺，所以在子女成長最快的階段，「陪伴」很重要。

不過「阿洋」工作繁忙，又能否常伴「詩詩」左右呢？「小朋友出生前，我都預計要抽很多時間陪她。後來我發現原來不僅是『很多時間』，是要將『所有』時間都給她，所以我們的行程都以孩子為先。」

「詩詩」熱身過後便非常好動，訪問當天與另一位嘉賓方誠義的兒子方洛文玩得不亦樂乎。（黃舒慧攝）

「詩詩」、「洛文」超好體能要放電，譚偉洋、方誠義都呻「攰」（按圖放大）：

+ 8 + 7 + 6

開始懂得說「唔要」的女兒

父母就是如此無私的奉獻，即使工作多忙，子女仍是第一位。隨日子漸長，「詩詩」快將進入「Trouble Two」的年紀，比以前更懂得表達自己、亦開始有主見，近來學會「唔要、No」更是令「阿洋」難以應付：「我個女經常講『唔要、唔要』、『No、No、No』，叫她親親爸爸，她就會說『唔要』，不過有時又會突然捉住我錫一錫，那時就非常甜蜜。」說畢，「阿洋」又滿臉溺愛看住「詩詩」，難怪他坦言十分喜歡女兒。

「阿洋」臉上就是寫住「父愛」二字，看到女兒就萬事足。（黃舒慧攝）

「我覺得女兒孝順一點，而且男孩子真的很難照顧。正如我的兒子那樣，常常哭但又不讓我抱，全家只有我不能抱，我又不知他為甚麼要哭，『無仇不成父子』果然是真的。」「阿洋」一臉無奈地分享照顧小兒子的難處，雖然稍感挫折，不過「阿洋」仍父愛洋溢：「不過現在兒子越長越大，開始懂性，我都很期待將來跟他玩的日子。」

「詩詩」雖然未夠2歲，但似乎對籃球非常好奇，不時要爸爸抱她入樽。（黃舒慧攝）

只盼女兒健康快樂成長

從身為一個兒子、到成為丈夫，到這兩年榮升爸爸，「阿洋」一路走來仍在學習如何成為更好的父親，亦明白自己爸爸的感覺：「我絕對明白自己『做仔』時候，爸爸的辛苦及心情，所以我都很感激父母。」孩子轉眼長大，「阿洋」又對子女們有甚麼寄望呢？「我希望她健康快樂，不需要她怎樣出色，最重要她一直開心。當然，我都希望她會孝順，尤其要愛錫媽媽，父母很辛苦照顧他們成長。」