父親節｜18歲當爸的甲一MVP　蔡再懃肩上那籃球與柴米油鹽

18歲的生活，你或我可能剛升讀大學，還在懵懵懂懂適應一個新環境。不過，對於18歲的蔡再懃而言，他剛升到香港理工大學，同時要學習成為一名「爸爸」。當時的他，要面對學業、剛起步的籃球事業與肩負起照顧家庭的責任，現在已經過去7年了，他還是沒有後悔當初的決定：「因為兩個女兒令我不再渾渾噩噩，為了她們更加努力，將最好的資源給她們。」

認識蔡再懃的時候應該從他拔萃男書院時代開始，後來他升讀大專籃球勁旅之一的理工，籃球事業亦開始起步。他憑住自己的努力，逐步成為甲一「得分王」，去年還首奪甲一「MVP」獎項。殊不知原來他一路走來毫不容易，那年還是18歲的他，曾經面對人生的重大決定，養育一名小孩……

蔡再懃在去年拿下其生涯中首個甲一聯賽MVP獎項。（資料圖片／張倩儀攝）

18歲的抉擇

「那時我才剛大學一年級，都有抉擇過應不應該生下女兒，畢竟照顧一名小朋友的經濟能力、壓力頗大。」學生、球員身份已經非常忙碌，當爸爸更是不容易。「阿懃」不僅是應付練球、上課、成績那般簡單，他面對的正是一條小生命，肩負的是一名爸爸的責任。「不過我那時還是很多顧忌，擔心太年輕有小朋友的消息是負面，所以當時不太想公開。」面對成為年輕爸爸的質疑、經濟上的負擔，「阿懃」考量了很多。

7年前，由於大女兒蔡晞童出生，蔡再懃於18歲的時候便成為一名爸爸。（龔嘉盛攝）

惟太太的支持、媽媽在經濟上的幫助，令「阿懃」決定承擔這一切，成為一名18歲的爸爸。「等待大女兒出生時，雖然我很開心，同時擔心她的未來，心情很緊張、忐忑。一來，我能否支撐到經濟壓力；二來，我亦未知仍有機會打自己喜歡的籃球。我還很記得，自己當時兼職飲食業工作，多賺一點錢。」那還是「阿懃」一邊參加Nike League比賽，一邊賺「奶粉錢」的日子。撐起一頭家從不容易，更何況只是一名剛18歲的男生呢？

對大女兒的到來，「阿懃」直言當時既期待又擔心。（龔嘉盛攝）

學業、籃球、爸爸的擔子

「阿懃」盡一切能力為母女二人打造舒適的生活環境，直到大女兒蔡晞童出生，他親手抱起女兒的時候，還是感到一切「好唔真實」。「第一次抱起大女兒時，我覺得原來自己真的是爸爸了。老實說，自己好像未長大般，但已經要養育一個小生命，自己都很驚訝。」太太的十月懷胎，大女兒清澈的哭聲，令「阿懃」變得成熟，盡力做好一個爸爸的職責，同時意味生活不再只有籃球為重心，還有柴米油鹽、供書教學。要在家庭與籃球取個平衡點，着實也不簡單，「阿懃」衡量後還是選擇先努力發展籃球事業。

大女兒童童快將7歲，小女兒瑜瑜亦已經3歲3個月，一家四口樂也融融。（龔嘉盛攝）

錯過大女兒黃金成長期

「說起大女兒，我真的很少時間陪伴她。在她黃金成長時期，我同時兼顧南青及理工男籃訓練，加上要到南華跟操，換言之練三支球隊。」一星期七天，每個晚上都不在家，即使回家也是累得倒頭大睡，女兒哭喊聲也叫不醒「阿懃」。光聽到這樣的訓練日子，已經感受到肌肉傳來一陣陣的疲倦酸軟。對於分享照顧大女兒的回憶，「阿懃」也尷尬笑着說：「其實，我真的很少付出時間照顧她。我一早起床上學，下午教籃球，夜晚練波，回家就睡覺，大女兒都是靠太太照顧。」故此，在「阿懃」眼中，大女兒成長得很快，轉眼間已走路、說話、上學，他對此也有點愧疚：「說起來真的錯過很多，不過沒辦法……唉！真的要取捨。當時正值籃球事業起飛，不過我也是為了家庭，希望從打波、教波賺錢能為女兒提供更多的資源。」

為了家庭、為了提供更好的生活予家人，「阿懃」不得不先專注籃球工作。（龔嘉盛攝）

蔡再懃與女兒們的籃球日常（按圖放大）：

+ 10 + 9 + 8

大女兒童童的「真心話」

在大女兒身上錯過的，「阿懃」在小女兒蔡學瑜重新體驗甚麼是「湊女」，「我一直看着小女兒長大，加上今次疫情關係，多了時間在家陪伴她們。」有心從來不怕遲，「阿懃」不時陪伴大女兒童童到球場打波，又陪她玩「NBA2K」系列的遊戲，將從前錯過的再彌補回來。「阿懃」的籃球實力毋庸置疑，在童童眼中，打籃球的爸爸又是怎樣的呢？「佢呢……三分波成日『炒』……」、「我13歲夠力射三分波就贏到爸爸！」、「我射到三分波就可以1對1贏到爸爸的！」、「我都想好似爸爸打波咁叻。」雖然童童還是童言童語，甚至嫌棄「阿懃」常常親吻她，不過還是感到她很崇拜爸爸的籃球。

大女兒好動且愛打籃球，像極了「阿懃」；小女兒比較文靜也怕曬太陽，個性像嫻靜的媽媽。（龔嘉盛攝）

大女兒童童希望能像爸爸一樣打籃球那麼厲害，「我13歲射三分球就贏到爸爸！」。（龔嘉盛攝）

孩子成就更完美的父母

天真無邪的孩子總是父母的一面鏡子，讓他們知道自己有何不足，「阿懃」當然也不例外：「照顧她們期間，我才發現自己真的看太多電話、打機確是壞習慣。」童童仍不忘多補一句：「爸爸打最多的遊戲機。」回頭看看「阿懃」的笑容真的有點尷尬，不過小孩子就是如此直率、簡單，沒有任何修飾，令你自省成為更好的人。

大女兒童童說話一針見血，「阿懃」一時也反應不過來。（龔嘉盛攝）

「我都想做一個榜樣，希望女兒們未來能夠在自己喜歡的事情上，學懂怎樣堅持下去。」「阿懃」一臉父愛看住兩個可愛的女兒，雖然起初生活確實有點艱難，不過捱過最辛苦的日子，未來一定會變得更好：「謝謝太太為我生下女兒，一直在背後支持我，亦多謝女兒為我生活帶來快樂，原來有小朋友是如此開心。」

「阿懃」希望女兒長大能夠繼續堅持自己喜歡的事情。（龔嘉盛攝）

7年過去了，依然無悔

從無憂的學生到學習當一名爸爸，從研究籃球技術影片到了解《Frozen》、《PJ Masks》的動畫人物，「阿懃」的生活亦不再只有籃球、玩樂而已。現在一切以兩名女兒、太太為主，「阿懃」仍然無悔當初的決定，是女兒們令他的人生更有目標，「以前我除了籃球以外，就是渾渾噩噩。但是，有了女兒們、家庭之後，我的思想真的成熟很多，懂得為未來鋪排，多想幾步，不同階段訂下目標，繼續努力向上。」

太太、童童、瑜瑜讓「阿懃」變得成熟，成長為一個好丈夫、好爸爸。（龔嘉盛攝）