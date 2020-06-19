【Kobe】傳10男子齊追Vanessa　高比兄弟挺身護嫂：問過我拳頭先

NBA球星高比拜仁（Kobe Bryant）妻子Vanessa才宣布與大女Natalia將封鎖所有關於高比及女兒的粉絲專頁，以助安撫傷痛。 惟同時間，美媒卻爆料已經有數10名男性想與Vanessa約會，此消息除了激怒全球粉絲，高比前隊友阿提斯（Metta Ford-Artest）亦感到非常不滿，並直言將會化身高比派來的「保鑣」，誓要為Vanessa除去不必要的騷擾。

已故NBA球星高比拜仁與妻子結婚二十載。（Instagram）

已故NBA球星高比拜仁與妻子結婚二十載，年初高比與女兒Gianna在直升機意外中離世，剩下Vanessa與3名女兒餘生度過。對亡夫和愛女的思念，Vanessa試過以文字抒發，也把高比的話紋在身上，近日亦宣布與大女Natalia封鎖所有關於高比及女兒的粉絲專頁，為的就是療傷。

高比拜仁生前與家人及愛妻Vanessa的溫馨時光（按圖放大）：

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惟沒有想到，美媒近日爆出目前有近10多名男性向39歲的Vanessa猛烈追求，當中包括退役、現役運動員，更有電視台主持、球評及NBA名人堂級的球星。有密友透露，這陣子受到的追求讓Vanessa在依然經歷喪夫之痛的期間感到份外困擾。

阿提斯2010年曾與高比一同奪下NBA總冠軍。（Getty Images）

球迷當然感不忿，2010年曾與高比一同奪下NBA總冠軍的阿提斯（Metta Ford-Artest）更直言對此看不下去。阿提斯在一次直播中與網友討論此事，他不諱言表示非常氣憤：「如果這些人想與Vanessa約會，那就先經得我拳頭同意，我會守在Kobe的家門，無論是名人堂球員還是上帝，都必須要贏我。」

Metta Ford-Artest NBA 6大最「打得」的惡漢（按圖放大）：

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阿提斯（Metta Ford-Artest）對於兄弟的離去，傷心欲絕。（Instagram）

阿提斯的憤怒確實有理，在高比逝去的5個月，Vanessa一直未能有足夠空間及時間自己沉澱。她先要在追思會上忍痛致辭，其後要面對有人違規拍攝高比遺體照且外洩的事件，對直升機公司的訴訟，為高比推廣科幻運動小說《The Wizenard Series: Season One》…… 全部Vanessa也得一人承受。近日她亦忙於對《直升機安全法》修訂作出聲明，揚言希望國會能趕快通過條例，正視直升機使用的安全。