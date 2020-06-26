NBA再添新增個案　熱火入樽王確診　復賽前景現暗湧

NBA復賽事宜近日似乎碰上沙石，除了惹來球員連番的「退賽論」，新冠肺炎於NBA內未有緩和跡象，今日更再添新增個案。熱火小前鋒、今屆明星賽入樽賽冠軍戴歷鍾斯（Derrick Jones Jr.）病毒測試樣本呈陽性，成為4日內第8名NBA確診球員。

熱火小前鋒、今屆明星賽入樽賽冠軍戴歷鍾斯（Derrick Jones Jr.）病毒測試樣本呈陽性。（美聯社）

NBA復賽已箭在弦上，東岸9隊、西岸13隊將於奧蘭多迪士尼閉門作賽，7月30日正式回歸。為趕及備戰餘下賽季，各支復賽隊伍相繼恢復訓練，但此卻換來一個又一個壞消息。在球員們重投訓練期間，美國第二波新冠肺炎疫情再現，帝王隊的柏加（Jabari Parker）、畢地希特（Buddy Hield）先後確診，其隊友連恩（Alex Len）亦在檢測中呈陽性反應，加上溜馬的柏格登（Malcolm Brogdon）及金塊的祖傑（Nikola Jokic）亦確診，令復賽再添隱憂。

雪上加霜的是據今日NBA官網所指，熱火小前鋒、今屆明星賽入樽賽冠軍戴歷鍾斯（Derrick Jones Jr.）病毒測試樣本呈陽性，消息人士更透露熱火一名工作人員同樣確診，現階段球隊已停止訓練活動，並要求球員每隔一天檢測。

康文署重開球場，出外打波注意事項！（按圖放大）：

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祖傑與祖高域在一場籃球紀念賽中接觸，彼此沒有佩戴口罩，其後二人雙雙確診。（網上圖片）

與其他確診球員一樣，戴歷鍾斯沒有出現任症狀，目前正自我隔離。惟由於這名入樽王希望參與復賽，所以必須在康復後再經過兩次檢測陰性才能被允許參加。

NBA今年3月煞停賽季，至今已接近15周。本來聯盟早前着手安排復賽並取得董事會及球員工會同意，將於奧蘭多迪士尼園區閉門作賽。惟球員對復賽持不同態度，先有湖人的艾菲利巴特利（Avery Bradley）、拓荒者的阿里沙（Trevor Ariza）、巫師的貝頓斯（Davis Bertans）已確定不參與復賽，其後K艾榮也率領工會表態反對。現在疫情明顯仍未受控，NBA能否如期復賽，也許存有變數。

復賽計劃中的22支隊伍（按圖放大）：