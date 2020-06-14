【NBA復賽】侯活膽敢與勒邦占士唱反調　超人撐平權不支持復賽

NBA早前決定在美國時間7月30日於奧蘭多迪士尼園區閉門復賽，惟近日因為一宗黑人George Floyd被白人警員拘捕時，頸部被警員膝頭壓住致死的事件，引起一連串美國本土反種族歧視示威，令不少球星對復賽持負面態度。 其中籃網球星K.艾榮（Kyrie Irving）早前召開球員電話會議，不支持球員復賽，湖人球星侯活（Dwight Howard）亦發聲明表示同意K.艾榮的看法：「籃球於現時並非必需品，反而會分散焦點。」

NBA於3月中由於新冠肺炎疫情嚴重急煞停賽季至今，經歷3個多月的停擺，賽季即將於7月30日重啟。屆時將有22支隊伍齊集奧蘭多迪士尼園區作賽，總決賽最後一戰最遲於10月12日上演，12月1日開始新賽季。

NBA總裁施華（Adam Silver）近來不斷與多方開會商討復賽的安排。（Getty Images）

復賽計劃中的22支隊伍（按圖放大）：

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今個賽季看似終於能夠如常上演，不過由於近月美國民眾甚至NBA球星為了George Floyd之死，紛紛走上街遊行抗議種族歧視的問題，部分球員揚言不支持復賽。

K.艾榮早前號召其他球員參與一次電話會議討論對復賽的看法，他在會議中表達了自己的意見：「我不支持前往奧蘭多復賽，我反對存在現有體制的種族歧視。為了推動社會改革，我樂意放棄我所擁有的一切。」

K.艾榮的立場不算強硬，雖然不支持復賽但他同意球員應以整體角度考量，再作出是否參賽決定。

K.艾榮一直公開表明自己不支持在現階段重啟賽季。（Getty Images）

K.艾榮的觀點及意見得到聯盟中部分球星響應，當中包括今季奪冠隊伍湖人球星侯活。他甚至透過經理人向CNN記者發出聲明，支持K.艾榮的看法。

「我同意Kyrie的說法。在目前來說，籃球或是娛樂都不是必需品，只會分散現時國內的焦點而已。」侯活表明自己的立場及意見：「當然不會比贏得生涯首冠能更讓我感到開心，但是凝聚我的同胞比起贏得冠軍來得有意義。歐洲殖民主義剝奪了我們的歷史，我們還未好好弄清楚，越少分散注意便能讓我們把握時間，找回真正的自己。」

侯活支持K.艾榮的意見，認為目前有比籃球比賽更重要的焦點。（Getty Images）

CNN記者Jill Martin在Twitter公開侯活的聲明。（Twitter截圖）

不過，侯活的看法顯然與湖人陣中的領袖勒邦占士（LeBron James）顯然相反， 占士多次公開表態反對停擺賽季，以及希望盡快重啟賽事。現在湖人球員對復賽的意見不一，不知會否影響他們之後復賽的表現。