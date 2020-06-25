【NBA】3日內7球員確診疫情再次蔓延球圈　下月尾重啟賽季現隱憂

NBA聯盟早前宣布將於美國時間7月30日於奧蘭多迪士尼園區復賽，各支復賽隊伍亦相繼恢復訓練，積極備戰餘下賽季。 惟在球員們重投訓練期間，美國第二波新冠肺炎疫情再現，帝王隊的柏加（Jabari Parker）、畢地希特（Buddy Hield）先後確診，其隊友連恩（Alex Len）亦在檢測中呈陽性反應，加上溜馬的柏格登（Malcolm Brogdon）及金塊的祖傑（Nikola Jokic）亦確診，令復賽再添隱憂。

NBA鑒於疫情嚴重加上爵士球員高拔（Rudy Gobert）成為聯盟中首位確診者，今年3月時不得不即時煞停賽季，至今已接近15周。

本來聯盟早前着手安排復賽並取得董事會及球員工會同意，將於奧蘭多迪士尼園區閉門作賽。

NBA賽季將於奧蘭多迪士尼園區復賽。（Disney.com）

復賽計劃中的22支隊伍（按圖放大）：

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復賽消息一流出， 各支隊伍先後重新開放訓練場館，讓球員能夠自主訓練，保持狀態迎接賽季。

縱使聯盟已確定復賽，但是球員對復賽持不同態度，除了由於近來「黑人平權」緣故，亦有球員憂慮疫情仍未受控，故此湖人的艾菲利巴特利（Avery Bradley）、拓荒者的阿里沙（Trevor Ariza）、巫師的貝頓斯（Davis Bertans）已確定不參與復賽。

艾菲利巴特利決定不復賽，今季他場均8.6分、2.3個籃板、1.3次助攻。（Getty Images）

球員由於擔心疫情狀況故此不參與復賽實是情有可原，皆因早前網球「一哥」祖高域舉辦巡迴表演賽期間，參賽球手迪米杜夫（Grigor Dimitrov）、哥歷（Borna Coric）、杜洛伊基（Viktor Troicki）以及他本人在內相繼確診新冠肺炎。

NBA球圈亦出現新一波感染，帝王的柏加為陣中首位確診球員，其次為畢地希特亦承認檢測結果為陽性反應，他正在自我隔離，並決定於康復時取得醫生證明後，將會歸隊繼續為復賽作準備。

祖高域早前舉辦網球巡迴賽後，與妻子雙雙確診。（Getty Images）

其餘3名確診新冠肺炎參賽網球手：

可惜，帝王再添一名確診個案，陣中的連恩在社交網絡的限時狀態，更新染病近況：「我昨日在沙加緬度接受新冠肺炎檢測，最後結果為陽性反應。我想感謝帝王隊的照顧，以及NBA的防疫政策令我能夠盡早發現。我已經即時隔離並非常期待痊癒，能夠重新歸隊為季後賽奮戰。」

帝王的連恩今天在社交網絡宣布自己確診，並正在隔離中。（instagram截圖）

3天出現7名NBA球員確診個案（按圖放大）：

除了連恩之外，早前太陽亦有兩名球員確診，溜馬的柏格登透過球隊發聲明：「我最近接受新冠肺炎檢測其呈陽性反應，目前已經採取隔離措施。我感覺良好並在正康復中，我正計劃與隊友於奧蘭多參與NBA復賽及季後賽。」

連同早前於塞爾維亞確診的金塊中鋒祖傑在內，NBA3天內至少7名球員感染新冠肺炎。賽季尚未重啟，已經再次出現傳播感染個案。有祖高域巡迴賽的前車之鑑，對於復賽球隊固然是一大隱憂，且看聯盟未來如何加強防疫措施，保障球員、工作人員的健康安全。

柏格登透過球隊發聲明表示自己同樣染上新冠肺炎。（Twitter截圖）

康文署重開球場，出外打波注意事項！（按圖放大）：