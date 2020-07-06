【Kobe】高比二女Gianna沒有繼承父號碼　一切源於偶像的「2」

NBA球星高比拜仁（Kobe Bryant）與女兒Gianna自1月逝世後，「8」、「24」、「2」三個號碼成為永恆，各地球迷亦紛紛把屬於二人的球衣號碼紋在身上，以作悼念。惟大家知道為何Gianna卻沒有繼承父號碼嗎？ 媽媽Vanessa Bryant日前終於透露了當中因由。

Gianna（左）完全無懼承傳父親的名聲，更直言高比不需要兒子繼承他的衣缽。（Mamba Cup instagram）

高比拜仁自高中起，籃球生涯共穿上個4個號碼。Lower Merion高中時期穿上「33」，降臨NBA後為湖人帶來「8」、「24」的傳奇，期間於北京及倫敦兩次奧運中成為美國隊的「10號仔」。跟高比一樣熱愛籃球的二女兒Gianna Bryant，無論是球風甚至舉手投足不乏爸爸的影子，惟盡得爸爸真傳的她卻沒有選擇的傳奇號碼。

Gianna的「2」號傳奇：

+ 17 + 16 + 15

高比陪同Gianna到球場看球賽，培育女兒成為一位出色籃球員。（Getty Images）

高比妻Vanessa日前就此透露了當中原因：「也許有人不知道，Gigi踢足球時穿著2號球衣而這是薛妮（Sydney Leroux）的號碼。」薛妮（Sydney Leroux）為美國著名足球員，司職前鋒的她更為倫敦奧運及2015年女子世界盃金牌得主，最重要，這名美國「2」號是Gianna的偶像。有見及此，活躍運動的Gianna於足球生涯裏挑選了與偶像一樣的號碼，其後轉打籃球亦未有離棄「2」。

薛妮（Sydney Leroux）為美國著名足球員，更為倫敦奧運及2015年女子世界盃金牌得主。（Getty Images）

高比拜仁生前與薛妮為好友，更不時一家人到女子足球賽觀戰表支持。（Getty Images）

高比拜仁生前與薛妮為好友，更不時一家人到女子足球賽觀戰表支持。高比與Gigi離世後，薛妮表現憂傷，並撰文向二人悼念，當中提到：「Gigi，你是一顆星，知道嗎你爸爸跟我說，你將會比他出色更多；『2』永遠為我倆所有。」

以高比方式說再見（按圖放大）：