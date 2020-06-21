【Kobe】高比小女兒1歲生日　小公主度過沒有父親的父親節

高比拜仁（Kobe Bryant）離世轉眼已接近5個月，遺孀Vanessa堅強過活、照料3位女兒。 儘管近日傳出超過十人追求Vanessa，令她不勝其擾，但小女兒Capri Kobe Bryant昨日（周六）剛滿1歲，Vanessa仍為她在家中舉辦生日會，在Instagram上的一張照片、一句話，仍教人婉惜。

高比拜仁生前與Vanessa育有3位女兒，最年幼的Capri去年出生之後不久，高比就與Vanessa及Capri一同拍下一輯照片，為珍貴時刻留下紀念，當中包括一幀高比與Vanessa穿上白衣的照片，兩人溫柔地望向高比臂彎內、裹上白布及戴上白頭帶的的Capri，畫面和諧、且充滿溫情。

一年過去，這位穿白衣的父親與二女Gigi已然不在人世，只留下無盡思念。昨日是Capri 1歲生日，亦是父親節前夕，Vanessa與網民分享這張照片。

高比與Vanessa去年迎來小女兒Capri出身，3人穿上白衣留影。（instagram@vanessabryant）

「Capri，1歲生日快樂！媽媽、爸爸、Nani（長女Natalia）、Gigi和BB（三女Bianka）都很愛你呢！」Vanessa在Instagram上寫道：「願主保佑你，小公主。Capri Kobe Bryant，又叫做Koko-Bean，是隨她已不在人世的父親Kobe Bean Bryant改的名。爸爸和Gigi，我們很想你們呢。」

高比拜仁生前在Capri出生後，曾在instagram放上其照片，稱她為「我們的小公主」。（instagram@kobebryant）

Vanessa亦分享了幾幀在家中為Capri開生日派對的照片，她與3位女兒Natalia、Bianka和Capri一同作粉紅色系打扮，「壽星女」小Capri則像個小公主般，穿起薄紗裙、戴起皇冠頭飾，坐在城堡形的巨型蛋糕前留影。

高比拜仁在今年1月27日因直昇機意外，不幸與二女Gianna雙雙離世，Vanessa如今獨力照顧3位女兒，對外亦一直展現出堅強一面。不過她仍不時在社交網絡透露對亡夫及愛女的思念，教人心痛。

高比與Vanessa的感情曾經歷不少波折：