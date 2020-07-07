【有圖】勒邦占士3億購別墅　戶外泳池連兩廁　另設小型戲院

年薪逾3600萬美元（約2.79億港元）的NBA球星勒邦占士（LeBron James），衣食住行無憂，享受不少人無寐以求的奢華生活。於加州已有兩幢豪宅的他，日前更被傳媒爆出再添物業，花費3900萬美元（約3.04億港元）購入比華利山一別墅。不少球迷因此猜測勒邦占士即將在洛杉磯落地生根，而湖人生涯或會延續。

NBA球星勒邦占士2018年加盟湖人，並簽下4年1.54億美元合約。（Instagram）

NBA球星勒邦占士2018年加盟湖人，並簽下4年、價值1.54億美元合約。事實上，他加盟湖人前，已在布倫特伍德地區（Brentwood）分別以2300萬美元（約1.78億港元）及2100萬美元（約1.62億港元）買下兩幢豪宅。日前美國商業與房地產網站《The Real Deal》爆料，這名湖人球星再於洛杉磯比華利山購入別墅，市價更高達3900萬美元（3.04億港元）。

占士舊豪宅環境曝光：

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新豪宅面積約365.4坪，佔地1.01公頃，相當於標準足球場的大小。（網上圖片）

這豪宅面積約365.4坪，佔地1.01公頃，相當於標準足球場的大小。占士既是球星，宅內當然設有各種運動設施，包括連兩個廁所的戶外游泳池、附夜間照明的網球場，另外亦設小型戲院及7個火爐。新豪宅環境：

湖人本季以49勝14敗在列西岸第一，勒邦占士在NBA停賽前場均25.7分、7.9籃板、10.6助攻，是次巨額購入豪宅讓外界推測他有意長期效力湖人。