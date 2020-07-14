【NBA】湖人未復賽先折兵　朗度右手指骨折需「開刀」

NBA月尾重啟賽事，22支球隊亦先後抵達奧蘭多迪士尼作最後準備。篤定季後賽席位的湖人獲視為奪冠大熱，惟離復賽只有兩星期，該熱門球隊卻先折兵。 控球後衛朗度（Rajon Rondo）證實右手拇指骨折，並將「開刀」診治。

朗度（Rajon Rondo）證實右手拇指骨折，本周需施手術治療。（Getty Images）

湖人今季引來安東尼戴維斯（Anthony Davis），並於勒邦占士（Lebron James）組成超強雙鋒，二人場均合轟52.4分是球隊主宰賽事的關鍵。加上復賽前湖人及時找來JR史密夫（JR Smith）填補位置，不敢讓人認為奪冠之路穩如泰山。奈何昨日隊中老將朗度（Rajon Rondo）證實右手拇指骨折，本周需施手術治療，預料休養6至8周，為湖人前景再添變數。

NBA老將逐個捉：

+ 10 + 9 + 8

朗度的右手身經百戰，多次經歷受傷。（Getty Images）

34歲的朗度今季雖後備上陣多，但場均上場時間為20.5分鐘，斬獲7.1分、3個籃板、5次助攻，投籃命中率達到41.8%，其季後賽及總冠軍的經驗絕對是湖人爭冠戰力。剛剛抵達奧蘭多迪士尼時，朗度一半裸上身的練習照更引起外界討論，皆因他於停賽期間練出8塊腹肌，對此連《ESPN》記者Dave McMenamin在節目上也表示「朗度簡直就像是回到21歲」。