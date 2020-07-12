【女生自強】馬刺美魔女助教成NBA女高層先鋒　有勇有謀不讓鬚眉

NBA向來都是男人說了算的地方，隨年代變遷，愈來愈多女生也能在這個世界頂級籃球聯盟中佔一席位。 就算面對質疑，也有一群「大男人」為她撐腰的NBA史上第一位全職女性助理教練Becky Hammon正是一例。

NBA主席施華（Adam Sliver）曾表示，聯盟計劃將來或會有一半由女性擔任的裁判和教練，「沒有什麼理由表明女性不能執教男子籃球聯盟。」美國職業運動中，從高層到教練和球員大多都是男性作主導，能在男人堆中佔一要職必然是有能耐的女生。

今年43歲的Becky Hammon曾經效力WNBA球隊聖安東尼奧星隊和紐約自由人，並2008年歸化為俄羅斯公民代表出戰2008年和2012年奧運。球員角色在2014年完結，Becky開展教練之路，擔任馬刺隊夏季聯盟的總教練一職，也是夏季聯盟第一個女性總教練，曾於2015年的夏季聯盟獲得冠軍。隨球隊人事變動，Becky慢慢坐上馬刺板凳席前端，成為總教練普波域治（Gregg Popovich）左右手。

Becky Hammon年輕的美貌至今猶存，43歲仍是「美魔女」。（Becky Hammon Instagram）

今個賽季馬刺多災多難，球隊表現不穩，一度跌出前八位令上半季每一場比賽都變得相當重要。其中在主場以5分優勢險勝熱火，結束連敗的一仗，盡顯Becky的膽識和普波域治對她的信任。

當時末節只剩1分28秒，帶5分優勢的馬刺被畢拿（Jimmy Butler）打出一次「And-1｣ 攻勢，Becky示意要挑戰判決（Coach's Challenge）。她的要求雖一度被裁判拒絕，但Becky仍然堅持。普波域治甚至為Becky的強硬態度花費一個暫停。最後馬刺成功挑戰，畢拿上籃的兩分被扣除，馬刺才能保持領先優勢，在熱火還有分半鐘時間逆轉的形勢下鎖定勝局。

今季Becky Hammon和鄧肯合作擔任主教練普波域治的左右手。（Getty Images）

當然，即便如此，女教練在NBA仍引起不少質疑，常被認為女生對籃球的認識不及男性。加素（Pau Gasol）曾為此撰文力撐Becky：「第一，她（Becky Hammon）本是個完美球員，一個擁有精英級別控球後衛腦袋的球員。第二，她作為成功的助理，能跟這個比賽上最偉大的教練（指普波域治）據理力爭。」

加素聰明地沒有正面反駁質疑，只是客觀冷靜地陳述事實。以Becky的識見和能耐，一語道破大眾眼中所謂「不懂籃球的女人」的謬誤。

馬刺前鋒卡奧安達臣（Kyle Anderson）一句就足夠「K.O.」對Becky Hammon的所有質疑：「她明白何謂比賽，性別並不重要。」（Becky Hammon Instagram）

【NBA馬刺隊美魔女助教】

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6次成為WNBA全明星陣容，2次入選WNBA先發陣容，得過助攻王，並被選為WNBA史上最出色15位球員之一，馬刺前鋒卡奧安達臣（Kyle Anderson）一句就足夠「K.O.」所有質疑：「她明白何謂比賽，性別並不重要。」

Becky未來或有望成為NBA史上首位女性主教練。接班馬刺？值得大家拭目以待。