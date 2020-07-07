【NBA】J.R.史密夫現身湖人訓練　開腔大談低潮期的無力感

放下最喜歡的籃球，感覺是如何？闊別NBA賽場超過1年的J.R.史密夫（J.R. Smith），近日被湖人簽下至季尾，為球隊復賽的補強之一。難得重返NBA，J.R.史密夫亦密密操練，盼能盡早重拾球場上的感覺，惟他回望籃球事業的空窗期，卻是滿滿的憂鬱感覺。

NBA將於美國時間7月30日在奧蘭多迪士尼園區復賽，惟部分球員如湖人的艾菲利巴特利（Avery Bradley）擔心疫情尚未受控，以健康為由拒絕歸隊。面對球員離隊，湖人早前從自由球員市場簽下前騎士球員J.R.史密夫加盟救急。

艾菲利巴特利為了家人健康，決定行使不復賽的權利。（Getty Images）

離開球隊訓練日常逾1年半，J.R.史密夫重投湖人訓練顯然非常享受其中，全因他被騎士辭退後曾經歷一段黑暗時期：「那段時間我感到憂鬱，並持續了數個月之久。我曾經非常喜歡玩2K，但那段時候我完全不想打球、訓練，甚至玩2K，完全不想做任何與籃球有關的事情。」從全世界最高水平的籃球殿堂到無人問津，內心面對的壓力與落差非一般人能承受，「我很愛籃球也享受自己球員生活，可是突然間從最高水平賽事打球到沒球可打，尤其是你覺得自己的生涯不該這麼早結束。那段時候我真的很艱難，非常難捱。」

J.R.史密夫回歸湖人訓練。（湖人Twitter）

J.R.史密夫闊別NBA賽場近2年，這段低潮期令他感到抑鬱。（Getty Images）

從喜歡的籃球生活中抽離，J.R.史密夫陷入一段低潮期。可幸的是他不是一個人面對，他特別感謝一直扶持他的家人，「父母給我很大支持，爸爸總是不斷提醒，我過去達成多大成就，以及我還有能力可以在未來有貢獻。我很幸運他們陪伴身邊，否則我可能抑鬱下去。」桀驁不馴的J.R.史密夫一直都是話題人物，不論是他不愛穿上衣的習慣，或是在小腿的Supreme紋身，甚至是他於2018年總決賽Game 1的「出圈」事件，仍然不時被球迷、傳媒提起。

JR史密夫在2016年贏得總冠軍之後，整個暑假好像找不到上衣，與隊友一同外出放鬆時，他總會情不自禁突然脫下外衣，露出他自信的身材。（Getty Images）

JR史密夫場內場外「神經」事跡（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

當年賽事只剩最後4.7秒，只要騎士的佐治希爾（George Hill）兩罰全中就能反先，但只中一球；搶得籃板的JR史密夫竟在這時刻放棄上籃，並帶出三分線外重新組織，最終雙方需進入加時，並以10分之差落敗。賽後這件「出圈事件」和當時勒邦占士震驚的樣子，也成為了眾人的話題。

2018年NBA總冠軍Game 1「出圈」這一幕成為了全球籃球迷的笑柄，令大家「津津樂道」至今。（Getty Image）

重溫2018年JR史密夫「空白4.7秒」：

2年之後的今天，J.R.史密夫再次談起「出圈」事件以及當時隊友勒邦占士（LeBron James）賽後的反應，「我親身經歷勒邦是如何發怒，但我想他的反應全因對勝利的渴求而起。」雖然占士曾因J.R.史密夫在球場上的錯誤而憤怒，不過二人在高中時期已認識，現在再次在湖人聚頭合作，只盼J.R.史密夫「生性」，擺脫「神經刀」的表現。

湖人最終17人名單（按圖放大）：