【NBA】夏登抵達奧蘭多粉碎確診傳聞　火箭出post：大鬍子來了！

火箭球星韋斯保克日前證實確診新冠肺炎，消息一出不但讓人質疑NBA復賽的可能性，外界更立即猜測同樣未有隨隊前行奧蘭多的夏登（James Harden） 皆是確診。 不過未夠24小時後，這名火箭超級球星亮相復賽園區，一洗「中招」傳聞。

夏登亮相復賽園區，一洗「中招」傳聞。（網上截圖）

NBA 7月30日在奧蘭多迪士尼閉門復賽，22支參戰球隊亦先後到達當地，早前指「就個人原因未有隨隊同行」的韋斯保克對病毒測試呈陽性。惟「韋少」一人確診，消息卻變成二人同行，有關夏登確診傳聞接連不斷，更有傳媒以「火箭雙星確診」標題。

NBA球星在奧蘭多最熱愛的活動（按圖放大）：

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韋斯保克在出發奧蘭多前驗出新冠肺炎呈陽性，未有隨隊赴奧蘭多。（資料圖片）

縱使謠言滿天飛，「被確診」的夏登未趕及澄清，反之於同日的晚上火箭隊上載了該MVP抵達奧蘭多迪士尼的影片，粉碎確診傳聞。不過據指夏登抵達將進行兩次病毒檢驗，才能和球隊會合。另外，金塊球星祖傑（Nikola Jokic）從新冠肺炎中康復過來，並同樣抵達迪士尼。