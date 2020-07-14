【NBA 2K】湖人球星占士、AD現身2K街場區　真身帳號意外曝光

NBA復賽已經如箭在弦，22支復賽球隊大部分球員已進駐奧蘭多迪士尼園區。不過，各位球星在隔離泡泡的生活就是操練備戰，他們亦不斷找事情打發私人時間。曲克（Quinn Cook）選擇與湖人兩位超級球星勒邦占士（LeBron James）及安東尼戴維斯（Anthony Davis），組隊於《NBA 2K20》內街場大打3人籃球，觀戰的玩家更多到癱瘓伺服器！

最近各位球員已陸續完成病毒檢測及隔離，開始重啟操練，不過在訓練以外的時間還是多的是，球星們還是需要各自找事做打發時間。繼獨行俠眾將在自家酒店露台投入「開P」之後，早前亦「舉行」過釣魚大會，NBA球星們遊走園內湖泊，享受釣魚樂。不過，當中高手應該非保羅佐治（Paul George）莫屬，看看他手上這條大魚，薑果然越老越辣。

獨行俠眾將早前表演在自家酒店露台「開P」的惹笑場面。（Maxi Kleber instagram截圖）

NBA界釣魚高手保羅佐治，他的收穫應該是冠絕全部選手。（Twitter截圖）

NBA釣魚大賽正式上演（按圖放大）：

+ 6 + 5 + 4

操練也練過了、釣魚也釣過了，球星們也要再發掘消磨方法。湖人的曲克決定與陣中的人氣球星占士、安東尼戴維斯（AD）組隊參戰《NBA 2K20》，在遊戲內的社區街場中，與其他網友3打3對戰。從曲克的遊戲直播中可見，占士與AD沿用自己的球員角色，占士穿上一件藍色Nike衛衣、AD則選着Chinatown Market衛衣。

曲克直播與占士及AD組隊出戰2K街區3人籃球。（影片截圖）

不過，看來二人不常上線遊玩，角色的評價只有C左右，占士亦似乎不太熟悉操作，未能掌握起手的機會。不過，當他們被對手大打反攻時，占士還是如他在球場上發揮一樣，一手拍走籃球令對方錯失進攻機會，看來狀態不俗。可惜，湖人隊還是未能扭轉戰局，最後以13：22不敵對手。

占士、AD與曲克的出場動作。（影片截圖）

當對手正準備上籃得分時，藍衫的占士一手拍走籃球。（影片截圖）

占士、AD、曲克組隊大鬧2K街區3人籃球：

難得有貨價實的NBA球星現在2K世界，網民們一收到消息即湧入遊戲，一度癱瘓伺服器無法使用。難怪曲克崩潰地於社交媒體上稱：「占士跟AD把2K弄壞了，我快要哭了。」曲克今次的遊戲直播除了讓大家一看占士與AD在網上的身手之外，還意外曝光占士真實的遊戲帳號「Strive4G8ness23」以及AD的帳號「AntDavis2323」，大家下次玩2K街場不妨留意一下。