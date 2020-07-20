拋開年齡包袱　塞爾維亞總統50歲再追夢：我要做籃球教練！

誰說追夢有年齡限制？ 塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）50歲，但心懷一個籃球夢。為圓夢、為心中快樂，他日前就到體育學院註冊訓練班，決心成為一名籃球教練。

「經歷這麼多年後，我開始實現自己的童年夢想，你不會相信我有多快樂」，塞爾維亞總統武契奇說能逐步邁向成為籃球教練，是一份難以形容滿足。

塞爾維亞總統武契奇日前就在一家體育學院註冊籃球教練班。(Instagram）

6月曾向親政府小報《信使報》（Kurir）透露兒時夢想的武契奇，日前就在一家體育學院註冊籃球教練班。他更興奮得在Instagram出帖：「這是我人生中第二度當學生……我希望成為孩童的籃球教練。」

武契奇現年50歲，2014年當上塞爾維亞總理，並於2017年就任總統。這名法律系出生的政治人物，向來熱衷於嘗試新事物。性格外向的他熱愛運動，特別是足球及籃球。武契奇更在2018年世界盃時，預測俄羅斯能擊敗西班牙晉級，最終結果如是，並獲俄羅斯一眾球迷稱為「俄羅斯的最好盟友」。

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武契奇現年50歲，2017年就任總統，他熱愛足球及籃球。（網上圖片）

50歲、有財有勢決意追夢，不少人對武契奇此舉亦表示佩服。當被問到籃球教練是起點還是終結，武契奇則笑言他的夢想是訓練「小型俱樂部」的孩子。

可見哪怕是50歲，只要踏出第一步，一樣有可能到達夢想的終點。