【減肥瘦身】安東尼減磅任小前鋒　細看NBA球員停擺後身形大不同

NBA距離正式重啟賽季不足2周，22支復賽隊伍近日不斷加緊操練。拓荒者的操練更是令人眼前一亮，全因「甜瓜」安東尼（Camelo Anthony）瘦成鋼條的身形，引來外界熱議，他亦自我取笑指：「今個夏天我又多一個『瘦Melo』（Skinny Melo）的稱號。」

NBA自3月起由於新冠肺炎肆虐，導致賽季停擺至今近5個月，球員們於這段日子紛紛在家自主隔離減低感染機會，或是趁這段空檔多陪伴家人。

當然，有部分球員如金塊球星祖傑（Nikola Jokic）、馬克加素（Marc Gasol）善用這段時間加緊訓練、調整身形，準備隨時復賽的球季。

要數到在停擺期間，瘦身成果最讓大家驚訝的都可算是祖傑。（instagram截圖）

NBA球星停擺期間身形大不同（按圖放大）：

+ 8 + 7 + 6

顯然，早前身形較為「寬廣」的「甜瓜」安東尼亦加入了他們的行列，在停擺期間從飲食、訓練着手，「我不能告訴你們減肥的秘訣，那是瘋狂但又健康的方法。」

從照片可見安東尼的肌肉比從前更加緊實，手臂線條盡現，穿起球衣也沒有以前那種「逼爆」的感覺，可見瘦身有功。

紐約人時期的安東尼身形有點「寬廣」。（Getty Images）

「老實說，在停擺期間我們實在有太多時間而不知有什麼安排。對我而言，那是一個我能夠減肥節食及訓練的機會。」安東尼在賽季停止時沒有鬆懈，他還是跟隨飲食餐單、保持訓練，「我不想讓自己的進度落後，因為大家確實不知道何時復賽，我還是繼續瘦身。」

經歷了近5個月的停擺，加上瘦身有道，安東尼的肌肉明顯結實不少，令他能勝任小前鋒的位置。(拓荒者官方instagram截圖）

正因為自律，成功瘦身的安東尼得到隊友們給予他一個「瘦Melo」的外號，安東尼亦樂於接受這個稱號：「每年夏天我都有新的外號，今年是『瘦Melo』，之前是『連帽衫Melo』、『美國Melo』，真的有不同Melo，可是最後我還是我。」

其實安東尼減磅瘦身除了停擺時保持鍛鍊的收穫之外，亦是球隊於阿里沙（Trevor Ariza）決定不復賽後的安排：「其實我一直都有個念頭，當教練告訴我要重返小前鋒位置，我便給自己一個挑戰，要瘦到能夠自在出任這位置的體重。」

由於阿里沙（右）決定不歸隊復賽，故此安東尼要支援小前鋒位置。（Getty Images）

根據官方資料，安東尼之前的體重為238磅，現在已減至他口中的230磅。雖然從數字上看減幅不大，不過隊友CJ麥哥林（C.J. McCollum）為他解釋：「他沒瘦太多磅數，不過他將脂肪化為肌肉，所以看來結實了很多。」