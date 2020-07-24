【NBA】湖人熱身賽失利　占士賽後未談表現　續為黑人權益發聲

NBA復賽前的熱身賽今日繼續上演，其中一場焦點落在湖人與獨行俠的對決。湖人在兩大主力勒邦占士（LeBron James）及安東尼戴維斯（Anthony Davis）帶領下，助球隊在上半場55：44領先。惟教練於下半場收起二人，讓其他球員重拾比賽節奏，加上獨行俠的馬恩奴域（Boban Marjanovic）與Seth Curry內外發功，以108：104逆轉勝湖人。

湖人於今天的熱身賽中，由當家球星占士與安東尼合力下，湖人上半場無疑處於上風。縱使接近5個月沒有參加比賽，不過他們還是保持一貫的水準，二人上陣時間僅15分鐘，雙雙貢獻12分。占士更是打出全面表現，命中率達66％之餘，更外加5次助攻3個籃板，助球隊以55：44領先獨行俠。

雖然35歲的占士已生出灰白色的鬍子，不過年齡對他而言不是問題，他還能交出高效率的數據。（湖人 instagram）

不過，湖人教練禾高（Frank Vogel）在下半場收起二人，讓不同球員都有上場機會，讓他們找回比賽節奏，尤其是新加入的J.R.史密夫（J.R. Smith）及韋達斯（Dion Waiters）與隊友們有磨合機會。此刻，獨行俠趁機從後反撲，在Seth Curry一波三分雨加上馬恩奴域在內線貢獻，大打反擊戰，最後以108：104反敗為勝，在熱身賽率先敲響勝鼓。

今天是J.R.史密夫加盟湖人的首場賽事，闊別賽場1年半的他顯然仍未抓節奏，交出6分、1籃板2助攻。（湖人 instagram）

Seth Curry與馬恩奴域可說是為獨行俠今場後敗為勝的功臣。（獨行俠instagram）

熱身賽次日賽果一覽（按圖放大）：

雖然湖人首戰失利，不過占士在賽後記招的重點不是如何防守當錫（Luka Doncic）或是J.R.史密夫回歸首戰表現，他還是選擇藉此機會繼續關注黑人的權益以及種族問題。「首先，我想繼續為Breonna Taylor及其家人取回公道。」占士口中的Breonna Taylor是3月時被美國警方槍殺的女救護員，事緣警方接獲線報稱附近公寓有毒品交易，3名白人警員記錯事發地址，沒有查證下私闖民宅，並朝熟睡中的Breonna Taylor連開20多槍，她最終身中8槍。真正的毒品交易在Breonna Taylor寓所外8公里的地點，而她與毒品案毫無關係，事發後亦無警員被捕。

占士在賽前亦有關注Breonna Taylor枉死案件。（LeBron James instagram）

連串的George Floyd以及Breonna Taylor之死，引起市民，甚至運動員發起「Black Lives Matter」（黑人的命也是命）的運動，一直關注黑人權益的占士亦是其中表表者：「我們希望涉案的警察能夠被捕。」占士說得義正嚴辭，以其黑人的身份說着有色人種在美國備受歧視的感覺：「這真的令人很痛心，除非你們是有種人種，否則永遠不會明白。我想讓她的家人知道，我們感受得到，我們亦會爭取公義。不管你在乎與否，是時候讓大家聽到我們的聲音，這是現在最重要。」

占士在賽後訪問中重點非談及首場熱身賽的表現，反而為黑人平權以及早前在睡夢被警察槍殺女救護員發聲。（影片截圖）

占士賽後大談黑人平權議題：

從不同黑人遭受不公平對待的案件看到，美國種族問題一直與日俱增，占士將矛頭直指總統特朗普：「2016年，我們的總統是奧巴馬。現在，我們都知道正在發生甚麼事情（多宗黑人被槍殺或拘捕時致死案件），這是進步嗎？我想大家不會認為這是一種進步。」占士諷刺美國的種族問題近年在特朗普上任後一直倒退。從奧巴馬當選首任黑人總統，直到今年至少發生3宗黑人受不公平對待致死案件，在占士眼中特朗普沒有解決種族歧視，反而深化問題。

占士過往多次因種族問題與特朗普隔空對罵。（Getty Images）

NBA熱身賽賽程一覽：