【NBA復賽】金塊「死亡5大」怪陣奪首勝　小保爾處子戰「雙雙」

NBA 22支球隊均抵達奧蘭多迪士尼準備賽季重啟，但人腳仍相當浮動。熱身賽的揭幕戰中，金塊就以驚人的「五大」正選應戰，全員平均身高達2.09米，最後更以89：82擊敗巫師，難度是人高自然氣勢強？

相隔4個多月，NBA終在香港時間24日凌晨3時開打。披荊斬棘後還是能順利開賽，盡管人腳未必齊全，各隊還是在可用的人員中作最有效調動，其中金塊的正選名單成為是日作賽8隊中的焦點，皆因他們派出驚人的「死亡五大」陣容。

只看紅白色的面積都可以知道白衣的金塊高大許多。（NBA Twitter）

在小球當道的世代下，這個「五大」的配搭相當少見，包括由身高2.13米的祖傑（Nikola Jokic）擔任控球後衛，搭配2.03米高的格蘭特（Jerami Grant），2.01米高的米爾沙（Paul Millsap）則與2.18米小保爾（Bol Bol）擔任前鋒，最後由2.11米高的布林利（Mason Plumlee）鎮住內線。

７呎高的祖傑終於一嚐控球後衛的滋味。（NBA Twitter）

Jokic at point guard and Bol Bol starting at the 3.



You hyped? pic.twitter.com/PdnxjHtZRd — SLAM (@SLAMonline) July 22, 2020

近年少有的「長人陣」

這個正選陣容名單由《SLAM》於Twitter上轉發，在網上引起不少討論，累計超過500則留言。可這個陣容並不是出來「搞笑」的，而是因為金塊今場只有8人能夠作賽，算是無可奈何下的選擇，卻迎來意外收獲。

祖傑全場交出16分、7籃板和7助攻的全能數據，7呎控衛的初體驗表現出色；另一焦點則落在7呎2吋的新秀保爾身上，他個人獨取16分、10籃板和6封阻，協助球隊成功擊敗巫師。

7呎2吋的新秀保爾處子戰獨取16分、10籃板和6封阻。（NBA Twitter）

小保爾父親同為NBA長人 惜未能親眼見證

這是小保爾加盟NBA的首場賽事，父親保爾（Manute Bol）曾是華盛頓子彈隊的一員，2.31米的身高備受矚目，留下籃下連續4次封阻的經典畫面，只可惜他2010年離世，終年47歲，未能見證兒子走進NBA。

根據過往數據，小保爾也是NBA近20年來首位能在季前賽造出至少15分、10籃板和5阻封的新秀球員。賽後保爾表示自己終於等到這一刻到臨：「等待了很久，努力就是為了這一刻。我還在學習拉開空間，選擇好的時機，」

然而在兵多將廣的金塊當中，接下就未必這麼順遂：「未來所要扮演的角色就取決於教練，他怎麼說，我就怎麼做。」但相信此役的表現，也讓教練看到小保爾的能耐。

NBA熱身賽賽程一覽：

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