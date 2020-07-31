【女生自強】台灣籃壇最強新秀陳孟欣　躍出大專學界榮登WSBL狀元

從陳孟欣長髮及肩、到將頭髮剪短時的果斷，就可以看出她決定「越級」挑戰職業的當下有多決斷。 「準備揭曉第16季SBL選秀狀元，我們恭喜陳孟欣⋯⋯」掌聲中，陳孟欣還沒有反應過來，就成為台灣女子職業籃球聯賽選秀狀元，正式加盟台電女籃。

21歲的陳孟欣選擇放棄UBA（台灣大專校院籃球聯賽）戰場、轉而「越級」挑戰職業世界WSBL（台灣女子超級籃球聯賽），她接受台灣媒體訪問的時候說：「我想要提早出來適應職業環境，職業的碰撞、思維。」她也獲得台電教練林紀妏的賞識，認為要培育好的控球後衛需花上十年，而陳孟欣就是理想人選。

陳孟欣在大專的第一年就包攬三大獎項。（陳孟欣Instagram）

初登UBA即創歷史 「想更多人看到自己」

曾膺HBL（高校籃球聯賽）新人后的陳孟欣，領母校普門中學在台北小巨蛋中拿下兩連霸，但2018年決賽中15分、11助攻的「雙雙」表現，卻不及隊友羅培儀得分37分般閃耀，無緣HBL最有價值球員。

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「高中那時候就是為了這個球隊而拼、為誰誰誰而拼，但上到大學就想讓更多人看到自己。」陳孟欣就讀大學一年級時曾這樣形容，揭示了自己接下來4年想要朝怎樣的方向發展。然而，第一年參加大專賽事（UBA）的陳孟欣像是釋放了壓抑已久的猛獸，她助佛光大學走上后座之餘，自己也在新秀賽季就包攬新人后、助攻后和MVP，成為UBA史上第一人。

陳孟欣在HBL時已經嶄露頭角，一直是爭奪助攻后的常客。（資料圖片/張倩儀攝）

「台電」曾遙不可及 轉眼成為新成員

第一年大專，孟欣早早達成了要讓更多人看到自己的目標。由於台灣的體制上，參戰UBA的球員並不能同時兼打WSBL，所以球員們兩者只能擇其一。在UBA征戰兩年的孟欣，終於在休季的時候做出了選擇，呈上選秀的報名表格。

選秀後，孟欣在Instagram上分享了自己小時候和同學「互相幫助」完成功課的趣事，從小就只想要快點回家打球：「因為真的不喜歡讀書，所以才選擇球隊」。當時媽媽並不支持自己選擇籃球，所以一直反問和質疑，孟欣回憶：「我也不知道哪裡來的想法，上網找了籃球職業球隊，了解了一些打籃球後能走哪些路，然後跟老媽說你看打籃球到最後可以去台電公司欸。」

來到今天，孟欣的第一支WSBL球隊正是台電。

陳孟欣決心在完結大專的第二年選擇越級挑戰職業女籃。（陳孟欣Instagram）

「那時候媽媽說：『我現在在投資你，你以後要回饋我們喔』這樣。」孟欣在去年訪問時曾憶述，當時才大學一年級，滿腦子只想著把球打好一點，就可以給家人更好生活，「因為籃球幫我改變生活，可以成為我的生計。」台灣第一女子籃球員能獲得的保障，卻是香港女子籃球員想都不敢想的事。

來年將不會在UBA看到陳孟欣的助攻和入球，球迷可以轉看WSBL了。（陳孟欣Instagram）

當時的孟欣說：「媽說這是你選擇的路 ，既然是你選擇的，當然就是你要自己走，不能說放棄就放棄。」因為聽媽媽的話，這一路走來就算洩氣也不能放棄，「讓家人能不用那麼累的工作，這才是我打籃球最初的目標。」

除了擁有較好的發展環境，孟欣一直堅持、未曾改變目標，才是她最終夢想成真的最大利器。

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