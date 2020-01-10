【女追籃．台灣篇】大專超班新秀包攬三后　陳孟欣脫殼做自己

總是會很介意髮型師的每一刀；髮型，畢竟是另一張臉。女生特別糾結的時刻，是長髮變短的一秒，換一種心情，不去做人們心中該有的那個你，不再去介意。 那天我滑着手機，被陳孟欣的短髮驚豔到：剪去一頭柔順的過肩長髮，剛烈得更陳孟欣了。 「就想照着自己意思走⋯⋯如果不喜歡現在的我，可以退追蹤，我不想再壓抑了，我已經懶得當你們眼中的我了⋯⋯」剪去煩惱絲，一張鏟青的鬢腳圖附帶這樣的一段讀白，意思直白：我就要做自己，怎樣？的確很「猛」。

從HBL到UBA，陳孟欣的戰鬥力不減。（張倩儀攝）

為甚麼是「猛」？

台灣媒體都習慣稱她「猛欣」，她絕對受得起這個暱稱的重量。

2018年帶着普門中學在HBL決賽拿下二連霸，15分11助攻的表現卻不敵隊友羅培儀的37分，在最後一個HBL無緣最有價值球員。「可能我在高中不是最好的那個，有其他師姐或控球，但我就是一直有目標想要超越。」可能在大學的第一年，孟欣就已經完成了目標，還是超額的那種。

2018年帶着普門中學在HBL決賽拿下二連霸，15分11助攻的表現卻不敵隊友羅培儀的37分，在最後一個HBL無緣最有價值球員。（張倩儀攝）

籃球不僅是陳孟欣的興趣，更是她的人生。（張倩儀攝）

新人后、助攻后、MVP，第一年UBA新秀陳孟欣包攬三大獎項，成為UBA史上的第一人；和她手心被法師寫下的「準、猛」兩字一樣，專注的在決賽拿下14分8籃板8助攻6抄截的「準大四喜」數字。猛虎出閘，「猛欣」就在第一年打出自己的身價，也強勢助佛光大學奪下冠軍。

讓大家看到自己

還記得見面的時候孟欣說着升大學的目標，她沒有想要創下甚麼，卻說現在想為自己而拼：「其實高中和大學一樣都是想着要拼，但高中那時候就是為了這個球隊而拼、為誰誰誰而拼；雖然現在還是會為球隊為教練，但想卻讓更多人看到自己，讓自己變出色。」畢竟大學和高中不一樣，如果走下去，籃球路下一站就已經是職業，打到的、練到的都是自己的，「你洩氣、你生氣都不會有人理你，只能自己去調整。」

場上酷酷的，「Man man的」，但場外就是一個愛笑但少話的女生。（張倩儀攝）

原本是個熱愛運動的女孩，現在把運動當成職業的女生。（張倩儀攝）

新人后、助攻后、MVP，第一年UBA新秀陳孟欣包攬三大獎項，成為UBA史上的第一人。（張倩儀攝）

海港兒女的特質

就像小時候沿着旗津的海岸線跑，隨着自己的步伐，到處亂跑。在碼頭工作的父親曾說：一個女孩子當然怕她跌倒受傷，但是跌倒就要自己站起來，結果就一直跑下去，帶著海港兒女的堅強和毅力。遺傳的媽媽的運動的天份，不求打扮的美美，只需要家裡給她一雙球鞋。「小時候可以顧在電腦前不動，就是一直看打球的影片，然後就是打球，所以從小就很man。」家裡的環境比上不足，卻任她打籃球打個夠：「那時候媽媽說：『我現在在投資你，你以後要回饋我們喔』這樣，能花一些錢去買裝備 可能出國打球的一點經費⋯⋯」

問她為甚麼要堅持籃球，其中一個原因，大概在香港不曾聽過。「因為籃球幫我改變生活，可以成為我的生計。」她打趣的說，很想賺很多錢，那就不用爸媽為她多付一份。籃球不是興趣，不僅是單純的喜歡打球，就像Instagram上的個人介紹上說：原本是個熱愛運動的女孩，現在把運動當成職業的女生。

遺傳的媽媽的運動的天份，不求打扮的美美，只需要家裏給她一雙球鞋。（張倩儀攝）

這一年的HBL，場上沒有了陳孟欣，拍着她拿着擴音器大叫着「普門！」。（張倩儀攝）

「我沒有想為籃球做些甚麼，因為籃球已經為我帶來了很多東西。」隨球隊到過不同地方比賽：亞洲、歐洲，這也許都是家裏做不到的事。「自己一直沒有辦法出國，但籃球帶我走過很多國家。」孟欣笑說，這條路的精彩，全因為沒有放棄。「說放棄都只是鬧鬧脾氣。」孟欣直言。

打籃球，聽媽媽的話

「會跟家人訴苦嗎？」我好奇。「不會耶，我傷心難過的都會自己扛下來，他們都會說『加油』，但我覺得最大的支持就是任我自己去選擇。」她接着說：「我記得以前高中的時候有問過媽媽，她說一開結是不支持，我說：『那你現在為甚麼支持？』，她說：『這是你選擇的路 ，既然是你選擇的，當然就是你要自己走，不能說放棄就放棄。」就算一開始不支持，也因為是女兒的選擇而靜靜看她發揮，媽媽說的話，孟欣都聽在耳裏。

出神入化的控球技術是我看HBL第一眼注意到陳孟欣的原因，加上她的速度和得分能力，是最吸引的後衛打法。（張倩儀攝）

今年佛光大學再進六強，不知道能否成功衛冕？（截自UBA Instagram）

矮嗎？那就要跑最快

可能有人會說，場上的陳孟欣是自信的、具殺傷力的，冠軍和榮譽都不缺，沒甚麼好放棄；但她卻笑說自己一直以來最大的煩惱是不能改變的事實。「最大的煩惱是我的身高，可能因為身高而選不上國手這種事，沒有辦法，天生就是這麼矮。」

163厘米，陳孟欣說只能加強不同方面的能力，去蓋過數字，速度、對抗性等等，都是讓她走向高水平的必備條件。「自己都還在努力當中，但只想證明陳孟欣是一個可以用的球員。」「甚麼意思？」我一時摸不着頭腦，她解道：「就是更高層面可以用的球員，以後可能想打中華隊，努力一點可不可以往更高的層級去打。」

不足一年，陳孟欣形象一變，剪去了長髮更顯清爽，也更突顯氣質。（截自陳孟欣Instagram）

這一年的HBL，場上沒有了陳孟欣，拍着她拿着擴音器大叫着「普門！」，因為她已經往更高更前去發展，像她說的：下一步已經是職業了。現在剪去煩惱絲的孟欣，經已用全新形象在籃球場上奔馳，不管那些看好不看好，都不容氣的展現和證明陳孟欣的威力。