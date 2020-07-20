【球星背後】令女生羨慕的腹肌　路夫模特兒女友分享健美身材秘訣

模特兒向來是NBA球星擇偶熱門類別，然而身邊女友或妻子的身材往往成為討論話題。近日K路夫（Kevin Love）女友Kate Bock再次登上《美國運動畫刊雜誌》（Sports Illustrated）的泳裝特刊封面，那既修長亦健康的身材引來外界關注。 要保持這副身軀，Kate認為一切只講求恆心：「真的要堅持每天運動！」

1993年出生於加拿大溫哥華，Kate Bock 12歲就被模特兒星探挖掘出道。2013年首次為《美國運動畫刊雜誌》泳裝特刊擔任封面女郎，亦令她一炮而紅。

其後頻頻與各大國際著名時尚雜誌亮相，也曾是知名女性內衣品牌Victoria's Secret模特兒。

Kate Bock再次登上《美國運動畫刊雜誌》的泳裝特刊封面，那既修長亦健康的身材引來外界關注。（Instagram）

水著Kate Bock逐格睇：

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1.80米身高的她與2.03米的NBA球星男友K路夫拍拖逾5年，二人除了身高登對，同樣亦熱愛運動。Kate擁有人人稱羨的好身材，秘訣亦是靠運動。

「我很愛運動，更會把運動融入生活」，Kate透露要保持美好體態就沒有停下來的藉口，就算經常需周遊列國工作，她總找到運動機會。「無論是單車班、瑜伽、甚至在酒店的健身室，你總會找到出汗的機會。

熱愛運動與日常的Kate：

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Kate透露要保持美好體態就是要不停運動。（Instagram）

Kate強調每日只需20分鐘運動，重點是持之以恆：「我明白當受着時差影響、感到疲倦時，總會有不運動的念頭，但你要調轉想，運動反會令你精力充沛。」

NBA球星索爆女友妻子團（按圖放大）

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