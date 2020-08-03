【NBA】迪洛桑「救命罰球」奠勝　馬刺連續23年入季後賽現曙光

NBA球隊馬刺於停賽前，已遭外界「看死」今季無緣季後賽。惟今日憑着迪洛桑（DeMar DeRozan）末段「救命罰球」，助馬刺108：106險勝灰熊，令球隊排名升至西岸第9位， 距離第8只差一點點。

馬刺復賽前已有大前鋒艾德烈治（LaMarcus Aldridge）因傷報銷球季，因此停賽前僅錄27勝36敗於西岸列第12的他們，爭入季後賽的能力惹來質疑。不過隊中另一球星迪洛桑以行動證明，一切猜測言之尚早。上周馬刺於復賽首戰面對帝王，洛桑縱使上半場有如魂魄未定僅得到2分，但易變後他狂轟25分逆襲，助球隊驚險取勝。

迪洛桑（DeMar DeRozan）未段「救命罰球」，助馬刺108106險勝灰熊（Getty Images）

今日更迎來西岸第8的灰熊，馬刺以9分優勢進入尾節，奈何氣勢遭對手多點開花下的一段9：0撲熄。期間馬刺基爾（Rudy Gay）和梅利（Dejounte Murray）曾以三分嘗試重佔優勢，但球隊禁區內防守屢遭對手切入取分，更在比賽最後10秒時，被灰熊小將謝雲積遜（Jaren Jackson Jr.）三分命中，106：106追平。

不過迪洛桑在最後一擊沉着處理，先以假動作騙起了布祿斯（Dillon Brooks）並博得犯規。迪洛桑罰進兩球命中，加上謝雲積遜在最後一秒的三分球未能投進，馬刺以2分之差勝出。

灰熊小將謝雲積遜（Jaren Jackson Jr.）今仗也斬下21分。 （Getty Images）

馬刺今仗6人得分達雙位數字，其中迪洛桑砍下14分、7助攻，梅利亦斬獲21分、10籃板。面對球隊未復賽已遭看低，梅利深信解釋無謂，行動最實際：「很多人都把我們排除在外，認為我們將無緣季後賽，又說我們損兵缺將，但最終我們是職業球員。」

事實灰熊今仗查摩雲（Ja Morant）錄得25分、9籃板、9助攻，小將謝雲積遜也斬下21分。

梅利亦斬獲21分、10籃板，並認為外界早就看低球隊，只是言之尚早。（Getty Images）

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+ 7 + 6 + 5

普波域治（Gregg Popovich）的金漆招牌會否畫上句號？（Getty Images）

相較馬刺復賽2連勝，灰熊則苦吞2連敗，西岸第8地位岌岌可危。西岸現時第8到第13名的球隊之間只有4.5場勝差，由於今天拓荒者124：128不敵塞爾特人，而馬刺此勝隨即升上第9名位置。根據復賽規則，如8場比賽結束後分區第8和第9名勝差不過4場，雙方則要進行附加賽，決定最後季後賽席位誰屬。

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