WNBA︱連居理占士也密切關注　怪物級狀元Sabrina Ionescu倒下了

Jumper
撰文：
最後更新日期：

WNBA隨NBA的腳步也在「泡泡」中開季，每年最大的焦點固然落在選秀狀元身上，人稱「大三元機器」的莎賓娜約奈絲古（Sabrina Ionescu）備受注目，可惜開季不久就迎來生涯第一次傷患，過程還相當驚嚇。

周六（1日）莎賓娜所屬的紐約自由人對上亞特蘭大夢想，在第二節剩5分多鐘，莎賓娜在控球過場途中不慎踩到對手Betnijah Laney的鞋子，腳踝即場呈現出恐怖扭曲的形態，馬上被抬下場，傷退前，莎賓娜留下5投4中拿下10分。

莎賓娜在控球過場途中不慎踩到對手的鞋面，腳踝即場呈現出恐怖扭曲的形態。（Getty Images）

【慎入！莎賓娜受傷一刻片段】

隨後莎賓娜接受X光和磁力共振（MRI）檢查，證實左腳腳踝三級扭傷，但仍需待詳細MRI報告才能確認是否能繼續參與接下來的賽事。

莎賓娜曾在2017至2019年兩季NCAA造出14次「大三元」，大學學界享負盛名，同時是NCAA男女子籃球史上第一位達成「2000分、1000籃板、1000助攻」的球員。

莎賓娜是NCAA男女子籃球史上第一位，達成「2000分、1000籃板、1000助攻」的球員。（Getty Images）

以高呼聲姿態成為狀元的莎賓娜，今場只是她WNBA生涯中的第三場，就遭遇橫禍。她在生涯首戰表現明顯較拘謹，交出12分、6盤板、4助攻，三分球8射全失，紐約自由人亦以71：87不敵西雅圖風暴。

莎賓娜在第二場立即回勇，20射11中，全場轟入33分，同時交出7籃板和7助攻，連居里都忍不住轉發她的新聞驚嘆：「我的天（Oh my god）！」

今場只是莎賓娜WNBA生涯中的第三場賽事。（Getty Images）

雖然有好表現，但莎賓娜仍未迎來生涯第一場勝利，對自由人隊來說，缺少後衛的情況可是一勝難求。本來全能的新秀後衛莎賓娜加盟是最大的希望，現在只能祈求她的傷勢不會太嚴重。

【與高比的不解之緣】

+6
+5
+4

莎賓娜的加入，是為紐約自由人後衛不足的情況下補強。（Getty Images)

籃球場上的讓人心跳暫停的恐怖大傷：（慎入）

+8
+7
+6

Lebron James Twitter上的祝福：

【女生自強】履行與高比的約定　NCAA女籃球星造第26次三雙獻偶像
【女生自強】超越男生的「大三元女王」　憑一己之力成為傳奇
【女生自強】馬刺美魔女助教成NBA女高層先鋒　有勇有謀不讓鬚眉
【女生自強】居里契妹美貌與球技兼備　霸氣宣稱：5個位我都能打
【女生自強】高比拜仁愛徒成WNBA狀元　為Kobe奮戰誓延續曼巴精神
【女生自強】UConn也招攬的美國隊MVP　登《SLAM》封面證女生可以
【女生自強】為Gianna Bryant波友　19歲新星「37+10+10+14」誕生
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。