WNBA︱連居理占士也密切關注　怪物級狀元Sabrina Ionescu倒下了

WNBA隨NBA的腳步也在「泡泡」中開季，每年最大的焦點固然落在選秀狀元身上，人稱「大三元機器」的莎賓娜約奈絲古（Sabrina Ionescu）備受注目，可惜開季不久就迎來生涯第一次傷患，過程還相當驚嚇。

周六（1日）莎賓娜所屬的紐約自由人對上亞特蘭大夢想，在第二節剩5分多鐘，莎賓娜在控球過場途中不慎踩到對手Betnijah Laney的鞋子，腳踝即場呈現出恐怖扭曲的形態，馬上被抬下場，傷退前，莎賓娜留下5投4中拿下10分。

莎賓娜在控球過場途中不慎踩到對手的鞋面，腳踝即場呈現出恐怖扭曲的形態。（Getty Images）

【慎入！莎賓娜受傷一刻片段】

In just her third career WNBA game, Sabrina Ionescu had to be helped off the court after suffering an ankle injury.pic.twitter.com/WG5ks0G93o — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) August 1, 2020

隨後莎賓娜接受X光和磁力共振（MRI）檢查，證實左腳腳踝三級扭傷，但仍需待詳細MRI報告才能確認是否能繼續參與接下來的賽事。

莎賓娜曾在2017至2019年兩季NCAA造出14次「大三元」，大學學界享負盛名，同時是NCAA男女子籃球史上第一位達成「2000分、1000籃板、1000助攻」的球員。

莎賓娜是NCAA男女子籃球史上第一位，達成「2000分、1000籃板、1000助攻」的球員。（Getty Images）

以高呼聲姿態成為狀元的莎賓娜，今場只是她WNBA生涯中的第三場，就遭遇橫禍。她在生涯首戰表現明顯較拘謹，交出12分、6盤板、4助攻，三分球8射全失，紐約自由人亦以71：87不敵西雅圖風暴。

莎賓娜在第二場立即回勇，20射11中，全場轟入33分，同時交出7籃板和7助攻，連居里都忍不住轉發她的新聞驚嘆：「我的天（Oh my god）！」

今場只是莎賓娜WNBA生涯中的第三場賽事。（Getty Images）

雖然有好表現，但莎賓娜仍未迎來生涯第一場勝利，對自由人隊來說，缺少後衛的情況可是一勝難求。本來全能的新秀後衛莎賓娜加盟是最大的希望，現在只能祈求她的傷勢不會太嚴重。

【與高比的不解之緣】

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莎賓娜的加入，是為紐約自由人後衛不足的情況下補強。（Getty Images)

籃球場上的讓人心跳暫停的恐怖大傷：（慎入）

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