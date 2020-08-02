【NBA】勒邦占士為冠軍指環長年「與世隔絕」　今季破例全因他們

NBA常規賽進入最後直路，湖人穩佔季後賽一席，劍指總冠軍。 新冠肺炎疫情下，體壇受盡挑戰，就像最近有勒邦占士（LeBron James）身影的Nike最新廣告口號一樣：You Can't Stop Us（你不能阻止我們），現實中的LBJ同樣用盡方法爭取勝利，甚至不惜改變一個現代人習以為常的生活習慣：關掉手提電話。 然而也因為疫情關係，他這個習慣終於要打破。

占士曾經在2013年季後賽為自己的手提電話啟動「飛航」（Airplane mode）模式，也就是從社交媒體、YouTube到日常的電話短訊和聯絡都斷絕，好讓自己可以完全投入在賽事和訓練上。

由於今年情況不同，NBA復賽在奧蘭多迪士尼「泡泡」中隔離舉行，也意味著要與家人分離一段時間。（Getty Images）

2013年，占士為追求人生中第一個NBA冠軍，決心遠離Twitter、Facebook等社交媒體，甚至不讀任何NBA的新聞，手機也完全關機，只由妻作擔任「中間人」，只讀重要的訊息。

這個方法沿用至今，占士稱之為「Zero Dark Thirty-23」，是一個美國的軍事用字，代表黑夜時分。

占士以往一早已開的「季後賽模式」，今年恐怕要先停一停。（網上圖片）

Stony Brook大學於2018年發布一篇研究文章，表示愈晚在Twitter發布消息的球員，隔天的表現會愈差。

研究分析112位活躍於社交媒體的NBA球員2009至2016年間共37,073篇Twitter貼文，結果顯示當球員在應該睡眠的時間，約晚上11點到早上7點使用社交媒體，翌日出場時間會減少2分鐘，命中率會降低近1.7%，並減少0.5個籃板，無論出手、封阻和傳球次數都會降低。

占士：「比起比賽表現，我認為家人才是我最重要的那一部分。」（Getty Images）

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球員手機成癮的問題愈趨嚴重，球員工會也意識到問題，並聘請心理健康總監William D. Parham跟進，雖然明白白天練球，晚上就想有休息娛樂的私人時間，卻在無形中影響心理：「常常讓頭腦不自覺地處在運作狀態，會讓壓力越來越大。」

占士的「Zero Dark Thirty-23」的確是能減少手機帶來的雜訊，也能更專注在場上。

研究顯示當球員在應該睡眠的時間，約晚上11點到早上7點使用社交媒體，翌日並場時間會減少2分鐘，命中率會降低近1.7%。（Getty images）

比籃球更重要的事

但今年占士決定暫停這個「季後賽模式」，因為世上有比籃球更重要的事。

NBA復賽在奧蘭多迪士尼「泡泡」中隔離舉行，意味球員要與家人分離一段時間。占士表示從未與家人分開這麼久：「如果打進總冠賽可能要在奧蘭多園區留13週，雖然過去有奧運經驗，但只有30天左右的分離。」

美國的疫情嚴峻，對球員們來就，家人在外就是「身在奧蘭多，心在家」，所以占士決定停用「Zero Dark Thirty-23」一季，只為與家人保持聯繫，「比起比賽表現，我認為家人才是我最重要的那一部分。」

NBA復賽賽程，由體通天下(NBA港澳官方媒體合作夥伴)直播：

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過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）