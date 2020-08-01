【NBA】拓荒者加時擊退灰熊　下游發力「搶八」灰熊「告急」

NBA復賽的焦點除了在東、西岸的龍頭身上，還有就是急起直追，一場都不能輸才能趕上季後賽尾班車的球隊。 其中今日（1日）拓荒者憑CJ麥哥林（CJ McCollum）狂轟33分以及老將安東尼（Carmelo Anthony）2球關鍵三分，加時以140：135小勝，將灰熊拉下，「搶八」又近一步。

分別以32勝33負和29勝37負，暫居西岸第八和第九的灰熊和拓荒者，終在復賽第二天相遇，落後灰熊3.5場，但其實仍有機會在接下來的兩星期「翻身」。

上半場灰熊主要依賴謝利積遜和長人華倫斯拿斯（Jonas Valanciunas）的內線火力，首節各取11和12分；反而莫蘭特（Ja Morant）表現相當不穩，上籃「炒粉」、傳球路線也被識穿，頓時被對手的雙後衛尼拉特（Damian Lillard）和CJ麥哥林比下去。

CJ麥哥林33分建功，相當拼命。（Getty Images）

灰熊第三節曾一度落後13分，在第四節奮起直追11分，但拓荒者殺出一名老將，安東尼的挺身而出射入2球關鍵三分球，在最後37秒領先灰熊。未完場的一刻都還沒有輸，灰熊有克拉克（Brandon Clark）籃下得分扳回平手，以124：124進入加時。

雖然莫蘭特上半場表現平平，但全場交出22分和11助攻的「雙雙」數據。（Getty Images）

拓荒者在加時賽毫不留情，CJ麥哥林和Gary Trent. Jr各射入三分，加上尼拉特切入得手，一口氣打出11：0的攻勢，終以140：135小勝灰熊，拿下關鍵一仗，將勝差減至2.5場。雖然灰熊禁區表現出眾，莫蘭特也打出22分和11助攻的「雙雙」成績但仍不敵拓荒者表現神勇，其中主將尼拉特全場貢獻29分和9助攻，CJ麥哥林33分建功。

安東尼兩球三分，隊友都興奮得一同慶祝起來。（Getty Images）

老將安東尼今場交出21分，他坦言這裏感覺很好，「因為這裏全都是為了籃球，氣氛相當融洽。」而自己今場的兩球三分也是隊友的造就：「也是因為CJ在弱邊找到我，而我的工作只是入球，然後我做到了。」

另外，根據復賽的賽制，各隊在8場比賽後，若第八名球隊領先第九名不足4場，兩隊需要再進行加賽，第九名只要連續贏兩場就可以取而代之。莫蘭特在今場前曾表示雖然有點多此一舉，但對球隊來說則是一種打好每一場的動力，但經過今場，灰熊現時與拓荒者只差2.5場，情況危險，看來灰熊對勝利的渴望要更大一點。