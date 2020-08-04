【NBA人物】金塊新星波特打出身價　一年的等待是努力更是值得

「我已急不及待向金塊展現我的能耐。」2018年， 波特（Michael Porter Jr.）在選秀會向傳媒說。 大學時期受椎間盤傷患困擾，需施手術，身價受損，縱使最終以首輪第14位獲金塊選中，但來年定必報銷休養，外界對球隊的「賭博」一直存疑。 轉眼兩年，金塊今天在NBA排位賽以121：113擊敗雷霆，波特轟入37分、搶到12籃板，成為繼2004年「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）後，首個「35+10」的超級新人。 金塊證明，兩年前的「賭博」是值得。

金塊以121：113擊敗雷霆，祖傑（Nikola Jokic）貢獻30分、12籃板、10助攻成為取勝關鍵，惟今天的主角卻非這名「大三元」球星，新人波特（Michael Porter Jr.）獲盡注視。這名22歲小子今天斬獲37分、12籃板，成為繼2004年「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）後首個「35+10」的新秀，為金塊球迷帶來身高達2.09米的「死亡5大」外的希望。

新人波特（Michael Porter Jr.）今天在金塊121：113雷霆中斬獲37分、12籃板。（Getty Images）

對於金塊，波特今仗表現更是一種證明。2017年，波特在美國高中打出身價，2.08米的身高及純熟的技術，引來注目。在傳媒與球探眼中，他更是NBA選秀狀元的熱門人選之一。誰料升到密蘇里大學後，波特碰上椎間盤傷患，需要「開刀」，首年僅為大學上陣3場，「NBA新星」的銜頭逐步遠離。然而到2018年的選秀，波特以第14位獲金塊選中。

2018年的選秀，最終波特以第14位獲金塊選中。（Getty Images）

選秀同期人物有崔楊格及當錫，惟兩人已是明星賽級球星。（Getty Images）

不過他的椎間盤傷患未完全康復，加盟金塊後需二度「開刀」，去年整季休養。以一個選秀權換一個未知數，對於傳媒、球迷，波特狀態成謎，倘若歸來表現不如預期，金塊高風險的決定也許多此一舉。惟對金塊，選入波特是一個必然投資。波特於去年10月終在「地標戰」亮相，後備上陣20分鐘，轟入全隊最高的15分，以行動回應外界質疑。

波特球場以外亦是時裝界型男：（按圖放大）

+ 8 + 7 + 6

波特擁有大前鋒身體素質卻有着外線射手觸覺和敏捷度。（Getty Images）

波特厲害之處，莫過於擁有大前鋒身體素質卻有着外線射手觸覺和敏捷度。根據NBA數據，至復賽前波特近75%的時間對上比他矮3吋的防守者，身高優勢讓他即使面對敵方正面防守，也有一定空檔起手。加上穩定的把握力，這名金塊新秀已錄超過5成的命中率，今日對戰雷霆一戰，他亦展現與祖傑配搭下的強大威力。

波特2.08米高，小前鋒、大前鋒皆能勝任。（Getty Images）

NBA復賽賽程，由體通天下(NBA港澳官方媒體合作夥伴)直播：

+ 7 + 6 + 5

擁有「安東尼後新希望」名銜，波特卻未有興奮，反而反省不足：「上一場自己沒有展現足夠的能量及激情， 不夠努力；我跟教練說明白自己可以帶來更多東西，我知道我需要站出來，承擔更大的責任。」

「死亡5大」、「波特祖傑組合」，一切都是的未來光景，金塊2年前的賭博無誤。

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