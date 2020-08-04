【NBA】最佳新人前哨戰威廉臣先贏一仗　領塘鵝追近西岸最後一席

NBA今季最佳新秀熱門人選，「狀元」威廉臣及「榜眼」莫蘭特今仗碰頭，結果威廉臣帶領的塘鵝以109：99擊敗灰熊，「最佳新人前哨戰」先贏一場，二人賽後互相勉勵一番，甚有大將之風。 今仗威廉臣與朗素波爾一記妙絕配合，合演超遠程的「拆你屋」，令球迷津津樂道。

今季新秀「狀元」威廉臣（Zion Williamson）及「榜眼」莫蘭特（Ja Morant），在NBA重開後首度對壘。兩大新星正面交鋒，威廉臣交出23分及7個籃板，表現稍勝莫蘭特，該名灰熊控球後衛亦貢獻11分及8個助攻。

威廉臣拿下23分，協助球隊擊敗灰熊。（Getty Images）

NBA其餘賽事戰果：

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塘鵝除了威廉臣攻入23分外，恩格林（Brandon Ingram）射入全場最高的24分，加上另外3人交出雙位數得分，最終以109：99擊敗灰熊，在西岸第8名的季後賽最後一席爭奪戰中追近一步，保持一線生機。

莫蘭特今仗表現稍稍遜色，交出11分及8個助攻。（Getty Images）

西岸爭奪第8名形勢：

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威廉臣與莫蘭特兩名新人各有特色，不少評論認為二人未來有力成為超級球星。兩名來自南加州的新星曾是高中時期的隊友，今仗完場後聚舊時交頭接耳，互相勉勵一番。

莫蘭特及後透過Twitter表達對威廉臣的深厚情誼，聲言未來需持續努力，「我們要繼續保持出色表現，一起成為下一代的學習榜樣。」

莫蘭特與威廉臣兩大最佳新人熱門人選，賽後互相勉勵一番。（Twitter截圖）

莫蘭特與威廉臣曾在新秀挑戰賽中，合力交出一記超越半場的「拆你屋」，威廉臣今仗與隊友朗素波爾（Lonzo Ball）重演這一幕：波爾在後場看準隊友和對手企位交出超遠程的「Alley-Oop」，傳球剛好超越灰熊的杜利華（Anthony Tolliver）準繩地傳到威廉臣身前，後者輕鬆雙手大力入樽，完成精彩快攻。

Zo-to-Zion alley oops are always highlight reel material 🎥 pic.twitter.com/TSIQJg6mrw — NBA TV (@NBATV) August 3, 2020

莫蘭特與威廉臣在今仗亦有不少有趣鏡頭，先是莫蘭特飛奔到場邊救球後，驚險跳過廣告板，幸好未有受傷，惟再度帶出廣告板與球場太接近的問題，莫蘭特返回球場時更輕鬆地模仿大鷹飛翔的動作。

威廉臣賽後接受訪問時，不斷四處張望，女主持人直接向威廉臣說：「你可以看着我！」，場面惹笑。

Ja just having fun out there 😂



(via @NBA)pic.twitter.com/bcu4S9SYSf — Bleacher Report (@BleacherReport) August 4, 2020

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