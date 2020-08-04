【NBA】10年後再度稱霸西岸　湖人王朝即將再度歸來？

湖人在今季戰績彪炳，復賽後依然高踞西岸榜首，球隊今天毫無懸念擊敗爵士，以51勝15負提早鎖定西岸第一。湖人對上一次獲得西岸第一的殊榮，已是高比拜仁（Kobe Bryant）與加素（Pau Gasol）於2010年合力達成，相隔9年後的今天，湖人再次做到了。

湖人一開局被爵士打出一波7：0攻勢，惟安東尼戴維斯迅速進入狀態，成功抄截後順勢進攻入樽得分，開啟他今場的「入球騷」。安東尼戴維斯與占士合作無間，占士既攻且守，安東尼戴維斯則專注進攻，助湖人以58：56保持優勢進入下半場。

即使已年屆35歲，占士的體能還是那般厲害，且攻且守真的毫不簡單。（路透社）

安東尼戴維斯在下半場表現更佳，先於第三節後段轟進兩記三分球，幫助球隊將領先擴大到兩位數差距。他隨後與占士於第四節合力拿下18分，幫助球隊維持優勢，沒有留給對手太多反撲機會，最終湖人以116比108拿下勝利。

今場替補上陣的侯活補強防守端，他亦攻入11分，為陣中第三高得分。（路透社）

湖人力挫爵士奪西岸第一（按圖放大）：

+ 3 + 2

連同今場勝仗，湖人已錄得51勝15負的戰績，即使輸掉餘下5場比賽，勝率也比全勝的快艇更高，換言之等如提前鎖定西岸第一的寶座。今場贏波功臣之一的安東尼戴維斯個人貢獻42分、12籃板、4助攻，可是他在賽後坦言沒料到拿下勝仗便能提早稱霸西岸：「這是一項了不起的成就，我們的使命還沒結束，我們不能過早鬆懈下來，大家仍必須保持高昂鬥志，努力爭奪總冠軍。」

安東尼戴維斯（左）今場個人貢獻42分，打出其一貫水準。（路透社）

要數到湖人近年拿下西岸第一，就是已故傳奇球星高比與加素合力於2010年成功達成，當年湖人更一舉殺入總決賽與塞爾特人對壘，雙方勢均力敵，當年湖人與塞爾特人鬥足7場，最後湖人以場數4：3封王。可惜在此之後，湖人總是無緣總決賽。直至今年的湖人陣容出現，加上拿下這久違的西岸第一，安東尼戴維斯對此亦相當感觸：「我要將這個榮耀獻給已離世的高比，希望他在天之靈能繼續關注我們，為我們加油打氣。」

從2010年到2020年，湖人這些年來的等待也終值得，相隔9年之久，終於再次登上西岸第一的寶座。（路透社）

高比一生為湖人奉獻，細看生涯威水史（按圖放大）：

+ 17 + 16 + 15

湖人今季人腳齊整，擁有勒邦占士（LeBron James）及安東尼戴維斯（Anthony Davis）兩大全能球星，加上古斯馬（Kylr Kuzma）穩定發揮以及侯活（Dwight Howard）在內線的威脅，今季勢如破竹，亦被外界視為今季奪冠大熱。惟湖人球星奧尼爾（Shaquille O’Neal）曾質疑復賽後奪冠球隊，總冠軍價值不如其他賽季：「今季的冠軍應被打個星號，他們不會得到尊重，如是冷門球隊在新的季後賽形式中獲勝該怎麼辦？」未知奧尼爾現在還是這樣想嗎？

奧尼爾曾質疑復賽的總冠軍欠缺說服力，未知現在各支球隊表現及排名走勢，他仍會這樣說嗎？（Getty Images）

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