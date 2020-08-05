【NBA】西岸「搶八」掀混戰　拓荒者挫火箭　追近灰熊僅差1.5場

NBA西岸季後賽最後名額爭奪，再次掀起混戰。還以為馬刺近期勢頭不弱，第9位置應能穩保，奈何昨日2分不敵76人，優勢隨即削弱。 今日開賽仍列第10位的拓荒者，憑着老將安東尼（Carmelo Anthony）臨危不亂於最後一分鐘投入關鍵三分，以110：102擊敗火箭，排名升至第9，並追近第8的灰熊至僅差1.5場。

上季安東尼於火箭「吃悶棍」，僅出賽10場就遭解約。其後苦等376天，終獲拓荒者垂青，重新披上NBA戰袍。

1年的等待沒有枉過，復出即倒戈火箭就以10射7中的表現「下馬威」，而今日再次碰上舊東家，安東尼依然沒有手軟。

安東尼（Carmelo Anthony）臨危不亂於最後一分鐘投入關鍵三分，拓荒者以110：102擊敗火箭。（Getty Images）

力拼復賽3連勝的火箭今仗一直處於下風，縱使半場後雙方形勢拉鋸，火箭仍未能找到反超機會。

賽事戰至最後一分鐘，安東尼轟入三分球，拓荒者隨即展開7：0攻勢終結賽事，以110：102取勝，火箭吞下復賽首敗。「甜瓜」今仗貢獻了15分、11籃板的「雙雙」表現，尼拉特（Damian Lillard）亦攻下21分、9籃板、8助攻，至於麥凱倫（CJ McCollum）也有20分、7籃板、5助攻斬獲。

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尼拉特（Damian Lillard）今仗亦攻下21分、9籃板、8助攻。（Getty Images）

36歲，停賽後身形更勝於從前，連環投入關鍵分的安東尼卻認為是信念致勝：「老實說，當你很想決出勝負，就讓自己置身及享受危急關頭，然後起手，相信它會命中！」

回顧過去一年，安東尼試過等待並聽過無數的批評及質疑，隊友尼拉特亦就此感不平：「安東尼了解球隊需要，他在特定情況下挺身而出，而他做到了。他是個名人堂級球員，外面那些冷言冷語，對安東尼是一種不尊重。」

NBA老將逐個捉：

+ 10 + 9 + 8

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+ 7 + 6 + 5

實踐「老兵打不死」的，還有熱火的伊古達拿（Andre Iguodala）。這名36歲老將今日於熱火112：106擊敗塞爾特人一戰中射入一球三分，此令他成為NBA史上第7名球員造出1500搶截、1000個三分及500封阻。

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