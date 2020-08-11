【NBA】卜克領太陽輕取雷霆　超遠程精彩Logo Shot　復賽6戰全勝

太陽自復賽起未失一場，更接連擊敗快艇、獨行俠等強敵，今場面對雷霆亦以128：101的雙位數分差擊敗雷霆，卜克（Devin Booker）個人攻入35分，亦是第4場得分「30+」。 卜克復賽表現越戰越勇，太陽在他領軍下，重燃爭奪季後賽資格的希望，近來勝仗連連的他亦心花怒放，擊敗雷霆後不忘與緋聞女友Kendall Jenner隔空傳情，羨煞旁人。

東岸季後賽席位早已塵埃落定，惟西岸還是一如以往般激烈，目前灰熊、拓荒者、太陽及馬刺仍有機會趕上第八名「尾班車」，尤其是太陽復賽後從後趕上，整個「搶八」形勢仍未明朗。

太陽力爭復賽8戰全勝，才能有望打入季後賽。雷霆今場部分主力包括阿當斯（Steven Adams）、加連拿利（Danilo Gallinari）及阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）輪休，幸陣中新秀比士利（Darius Bazley）穩定發揮，加上經驗戰將基斯保羅（Chris Paul）掌控節奏，雷霆首節以37：23保持優勢。

雷霆多位主力休息下，基斯保羅今場支撐球隊。（Getty Images）

太陽在首節的手風平平，惟他們在第二節找回手感，由卡梅倫約翰遜（Cameron Johnson）及卜克從三分線進攻，加上艾頓（DeAndre Ayton）於籃下建功，眾將單節合力強轟42分，一舉逆轉戰局，半場以65：64反超前。

早前曾錯過新冠肺炎檢驗的艾頓，開賽前順利得到陰性報告，趕及在今場上陣。（Getty Images）

面對嚴密防守，卜克仍然嘗試出手。（Getty Images）

上半場已個人攻入19分的卜克，第三節繼續狀態大勇，單節8次罰球全中，6投3中包括兩記三分球。卜克其中一球更是在讀秒階段射入一記「Logo shot」，毫不慌亂的心理質素令他帶領太陽將比數越拉越開，以98：81完第三節。

隨太陽逐漸拉開比數，雙方在末節陸續派出後備球員，最後太陽以128：101輕取雷霆，順利錄得6連勝。

卜克今場個人貢獻35分、5籃板、4助攻，帶領太陽拿下後賽6連勝。（NBA instagram）

卜克超遠射程「Logo Shot」：

隨住太陽繼續連勝，意味他們與季後賽資格再近一步。太陽目前升至西岸第10名，跟第8名的灰熊只有1場勝仗差距，與第9名的拓荒者差距也縮至0.5場，持續力拼季後賽最後一席。

球隊形勢大好，卜克近來心情當然非常風騷，6連勝後更被發現他與名模Kendall Jenner隔空傳情。女方上載誘人片段並配上一個「士多啤梨」圖案，結果引來卜克留言「我喜歡士多啤梨喔」，女方亦回以4個士多啤梨。士多啤梨一字在西方社會被廣泛認為帶有浪漫意味，而士多啤梨emoji甚至是女性生殖器官的代名詞之一。

復賽越戰越勇的卜克，今天與雷霆一戰後，心情大好地與Kendall Jenner在網上隔空傳情。（instagram截圖）

說起Kendall Jenner，除了她來自鼎鼎大名的Kardarshian家族外，她的情史亦非常豐富，對NBA球星似乎亦情有獨鍾，先後與格芬（Blake Griffin）、賓施蒙斯（Ben Simmons）拍拖，亦曾跟D'Angelo Russell、Kyle Kuzma、Jordan Clarkson關係甚密，豐富的情史數也不數清。

身材勻稱姣好的Kendall Jenner迷倒不少NBA球星。（instagram截圖）

Kendall Jenner一雙大長腿真的讓人百看不厭。（instagram截圖）

Kendall Jenner網上大派福利，狂曬噴血長腿照（按圖放大）：

+ 10 + 9 + 8

電力十足的Kendall Jenner近來與卜克緋聞不絕，曾經約會大嘆Nobu日本料理，亦在賽季停擺期間一同來一次公路旅行，被網民發現二人上載在社交媒體的照片背景相似。

雖然不斷傳出二人關係非淺，可是一直以來並未公開「戀情」，關係讓外界霧裏看花。

Kendall Jenner於幾個月前的出遊照片。（instagram截圖）