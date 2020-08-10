【NBA】一文盡睇年度獎項最後3強名單　當錫不滿入選最佳進步獎

NBA復賽如火如荼，除了季後賽席位花落誰屬，球迷亦關心年度獎項的去向。 日前NBA就公布聯盟6大獎項最後3強名單，有份入選最佳進步獎的獨行俠球星當錫（Luka Doncic）卻不滿此候選名單，更揚言希望自己的名字刪掉，並換上黃蜂控衛格拉咸（Devonte Graham）。

為求公平，今季NBA年度獎項將根據停賽前數據、球員表現決出。6大獎項包括最有價值球員、最佳防守、最佳新秀、最佳進步獎、最佳第六人及最佳教練。

NBA年度6大獎項最後3強名單：

+ 14 + 13 + 12

然而在名單一出後，不少球迷甚至是球員卻對最佳進步獎一項有所保留。大家認為黃蜂格拉咸理當出現在名單上，就連入選此獎項最後3強的當錫亦為該控球後衛抱不平：「麻煩把我的名字從名單上刪掉，並以格拉咸代替，我不應該出現在這名單上。」

獲知此言論後，專門報道獨行俠消息的《達拉斯晨報》體育記者唐辛（Brad Townsend）在Twitter發帖稱，「盧卡（當鍚名字）問我：『最佳進步獎是什麼人投票選出來的呀？』然後我說：『嗯，是我們100個行家所投的，包括我在內。』」格拉咸隨後也在Twitter轉載唐辛的帖文，並加上「Respect」一字表示尊重一眾記者的選擇。

格拉咸隨後在Twitter回應，並轉載當錫的話加上「Respect」表示尊重。（Tweeter

格拉咸2018年新秀賽季獲得的上場時間不多，更曾一度被下放至發展聯盟比賽。惟今季這名後衛上陣時間升至35.1分鐘，場均更錄得18.2分、7.5助攻，三分球命中次數以218次排名聯盟第5，讓人印象深刻。