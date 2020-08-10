【NBA】反擊快艇雙星？尼拉特狂砍51分　拓荒者季後賽前景亮綠燈

以表現回應口水戰最好不過，拓荒者尼拉特（Damian Lillard）亦深明這個道理。 昨日與快艇比華利、保羅佐治網上唇槍舌劍的尼拉特，今日在對碰76人一戰中狂砍51分，助拓荒者124：121取勝之餘，球隊與第8的灰熊剩下0.5場勝差。如若拓荒者 最後順利躋身季後賽，尼拉特與快艇球會的對碰必定是亮點。

拓荒者昨天不敵快艇，而賽事焦點卻在尼拉特尾段連失兩罰球。他遭在後備席的快艇比華利不斷大喊和干擾，直到兩罰皆失時比華利更興奮地彈跳。賽後事件繼續發酵，保羅佐治加入網上舌戰，惟爭論、抨擊卻燃起尼拉特的狀態。

尼拉特今日在對碰76人一戰中狂砍51分，生涯第10次「50+」。（Getty Images）

今天他面對76人上半場已投入22分，易邊後氣勢持續，最終這名拓荒者王牌上陣41分鐘28射16中，當中16個罰球16只失一球。尼拉特以51分7助攻的表現帶領拓荒者124：121險勝76人，並擺脫馬刺獨佔西岸第9，與第8灰熊勝差只剩0.5場，季後賽前景亮起綠燈。

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比華利、保羅佐治及尼拉特在網上繼續罵戰，互相諷刺。（Twitter截圖）

今日的51分亦是尼拉特生涯第50次「50+」，而他直言今日表現確受快艇恥笑的影響：「在星期六的賽事後，我感灰心，但朋友鼓勵我，他說『你有很多經典時刻，亦經常有頂級表現，現在需要的是面對一些小低迷』；今天我有機會再次作賽，而我亦從那裏（上一場）走出來。」

76人主將艾比迪（Joel Embiid）因左腳受傷提前離場。（Getty Images）

拓荒者安東尼（Carmelo Anthony）貢獻20分、7籃板的貢獻，此役後生涯得分錄至26398分，並升上NBA得分榜第15。（Getty Images）

拓荒者是日取勝的關鍵，當然還有安東尼（Carmelo Anthony）20分、7籃板的貢獻。此役後這名老將生涯得分錄至26398分，並升上NBA得分榜第15，超越皮雅斯（Paul Pierce）。值得一提，拓荒者就此一勝令塘鵝及帝王在餘下一場比賽下，勝差與第9位超過2場，篤定無緣季後賽。



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