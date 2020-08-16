【CBA】代價最大的冠軍　易建聯阿基里斯腱斷裂換10連霸

贏家就是笑到最後的一個，一直以來大家都這麼理解的。 CBA冠軍生死戰，盃是捧了，易建聯被隊友背着，只淡淡一笑，身邊的隊友無不擔心地注視他的腳。

CBA周六（15日）正式完季，衛冕冠軍廣東宏遠在第三回合以123：115擊敗遼寧飛豹，總場數以2：1第10度封王。

兩隊戰力相當，比數一度膠着，隨後遼寧一度拉開至27：20，直到第三節完還是保持優勢。

廣東首三節都一直落後。（新華社）

落後三節 易帝傷出反勝

第三節期間發生一段插曲，廣東宏遠主將易建聯射失罰球後飛身搶籃板，在無身體對抗的情況下落地，右腳跟腱受傷痛苦倒地，手不自覺的摸着右腳後跟，要由隊友攙扶離場。

雖然易建聯第四節沒有再上陣，內線實力明顯被削，但隊友威姆斯挺身而出，最終宏遠以123：115為傷出的「易帝」爭一口氣。隨後中國傳媒報道易建聯經診斷後證實阿基里斯腱斷裂，可能要休戰一年。

易建聯受傷，這個冠軍代價來得太大了。（新華社）

易建聯手摸著右腳後跟，診斷後證實是阿基里斯腱斷裂。（新華社）

為冠軍，一切都值得？

易建聯在頒獎時要靠隊友揹着才能到台上，他強調這只是比賽的一部分：「所有運動員都需面對傷痛問題，能夠堅持也是大家共同目標，希望可以一起完成夢想與目標，完成球隊第10冠，這一切對我來說，還是很值得的。」

就算是斷了一條阿基里斯腱，易建聯仍然覺得值得，還表示很喜歡像對遼寧這樣的對賽，這個冠軍未免代價太大？

易建聯需要由隊友攙扶離場。（新華社）

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