【籃球】林書豪未知會否續戰CBA　一直「被打」與規則有關？

林書豪率領的北京首鋼出季後賽四強戰不敵衛冕軍廣東宏遠，首季CBA完結。 曾表示NBA和CBA不同不在於人種，而是訓練作為加盟的感悟，現在林書豪以「一邊打球，一邊打人」作為一季的總結。

過去一季，從NBA轉投CBA，林書豪曾比較兩大聯盟的分別，認為差距不在於人種反而是後天的影響：「我感覺他們對於力量、腳步速度和對抗中投射的練習都不是很到位。」

可是，這一年來他卻在CBA受盡皮肉之苦。

曾為NBA球星的林書豪到CBA難免不停受到對手的「招呼」。（林書豪Instagram）

球季過後傷痕纍纍

是禍躲不過，幾乎每場比賽殺入籃下都遭遇血光之災，完季對他來說也算終於能讓身體恢復，林書豪在接受訪問的時候回應道CBA是寓打人於打球：「因為我是對方球隊的重點盯防對象，每場比賽都要受到大量的消耗。」

所以在賽季結束後，林書豪隨即到醫院報到，其中包括膝頭、臉部和背部都有一定的傷勢，北京主教練解立彬更透露林書豪在賽後一度聽不到聲音。

NBA的對抗性必定不亞於CBA，但不同的是CBA沒有禁區防守3秒的規則。（Getty Images）

林書豪認為NBA有很多的空間可以運用的，但是會有很多的阻攻高手，他們身高臂長，讓你沒有辦法很好的加速。（Getty Images）

林書豪：CBA一邊打球一邊打人

被對手特別「招呼」的確是意料中事，但林書豪也沒有想過會是這樣的強度：「兩隊在防守都很努力，一邊打球一邊打人，身體對抗都很強。不會那麼快就恢復。打球，只要你不是故意要你的對手受傷，我可以接受這些東西；有些小動作，如果是故意的，或者如果裁判不保護球員，我希望用很安全的方式去打。」

NBA時代，球員們間的對抗性想必不會比CBA低，但是林書豪的「待遇」在兩個聯盟中截然不同，加上CBA沒有禁區的防守三秒違例，變相會有很多很多的雙人包夾還有三人包夾，籃下的碰撞自然不受控。

面對對手嚴加看管，曾被重擊頭部、鼻和嘴巴，加上膝蓋積水也一直困擾著他。（林書豪Instagram）

四強的3場賽事中，林書豪被對手侵犯的次數多達32次，為兩隊之首，他為自己未能在四強戰把握好，顯得相當懊悔，在微博表示因為輸球而一整晚沒有睡。

雖然失落冠軍機會，更在這一季不停被打，但林書豪表示自己不後悔，待自己恢復好之後，再去好好想明年的情況，會否續戰CBA仍是個問號。

林書豪生涯效力過的球隊：

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林書豪表示經過這些自己還是不後悔。（林書豪Instagram）

新冠肺炎期間的「惹火」言論：

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受盡網民的批評：（按圖放大）