【成龍盃籃球】2020-21年度成龍盃取消　疫情勢重挫大專學界

因新冠肺炎的影響，籃球彷彿從香港「人間蒸發」，從街場「封框」到聯賽停辦一季，籃球場再傳來一則悲訊。 大小比賽都無一倖免，一向被視為大專前哨戰、由嶺南大學主辦的成龍挑戰盃今日（17日）也向各大專院校球隊宣布將會取消2020-21年度賽事。

較早前由於香港第三波疫情爆發，連日的確診個案數字處於高位，隨政府公布收緊「限聚令」，康文署轄下的場地也在7月15日，也就是重開不足4星期後再度關閉。

半個月後，香港籃球總會也宣布2020年銀牌和聯賽將會取消，賽期也會延至不早於2021年8月份開季，有利於配合亞洲籃球協會舉辦的國際賽事。

成龍盃今日（17日）宣布取消。（資料圖片/張倩儀攝）

成龍盃去年曾因攻府實施《禁止蒙面規例》（俗稱「蒙面法」）引起社會強烈迴響，續而出現不同程度的示威活動，鑑於球員、工作人員及觀眾安全，經已取消過一次。

當時緊接的大專盃籃球賽也有延期舉行，但僅完成數天小組賽就因疫情爆發而腰斬。

暑假過後新學年能否如期開學仍屬未知之數。（資料圖片/楊宇翹攝）

早在2019年9月開打的學界賽事也多次延期，僅數區的A Grade如港島區和九龍區D1、沙西區D1等能決出冠軍，但隨後的學界籃球精英賽、學界籃球馬拉松等都因疫情被迫取消。

9月，本應是學界籃球開打的季節，可是暑假未完就先有賽事宣布取消，雖然其餘的比賽仍未有最新安排，但基於現時疫情仍未受控，想必大家都已經做好最壞打算，靜待大專和學界聯會的消息。

去季大專盃只能完成數日的小組賽。（資料圖片/李澤彤攝）

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