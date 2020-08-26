【NBA】尼拉特右膝扭傷　背水一戰確定缺席　拓荒者反底難過登天

拓荒者在季後賽首戰意外地擊敗湖人，讓球迷叫好叫座，也泛起晉級的可能性。不過高昂氣勢速速被打沉，首戰吞下3連敗，昨日一戰更慘輸20分，拓荒者落後至1：3劣勢。 雪上加霜是王牌尼拉特（Damian Lillard）賽中不慎右膝扭傷，經檢查過後證實，明日Game 5背水一戰無法上陣。

拓荒者今季一直受傷兵潮困擾，導致常規賽戰績不佳，終靠復賽後苦苦掙扎，才驚險地搶下季後賽門票。

拓荒者昨日一戰更慘輸20分，場數落後至1：3劣勢。（Getty Images）

其後戰戰兢兢贏下季後賽首戰，王牌尼拉特「剋星」氣勢亦確壓倒湖人。奈何好戲僅只一場，湖人接着以3連勝證明雙方實力確存在差距，落後至1：3的拓荒者陷入淘汰邊緣。

對於拓荒者球迷，最慘痛的是尼拉特在昨日一戰中跳投後落地腳步感到不適，最終在第三節提早離場。接受治療後，今日亦有磁力共振檢查結果並證實右膝扭傷，拓荒者官方也宣布這名主力將缺席明日的Game 5。

美國傳媒《ESPN》向首輪對戰大玩「估波仔」，找來17名NBA專家猜測晉級形勢，結果如下：

+ 12 + 11 + 10

尼拉特在昨日一戰中跳投後落地腳步感到不適，最終證實右膝扭傷。（Getty Images）

尼拉特在季後賽場均出戰35.8分鐘，更錄24.3分、3.5籃板及4.3助攻，除了是拓荒者主要得分來源，也是球隊士氣核心所在。如今拓荒者的最大殺着也滅掉，要擊敗湖人反底晉級簡直難上加難。