【NBA】最強攻力戰　爵士米曹金塊梅利「50+」　聯盟史上第一次

NBA季後賽西岸首圈，今日上演了一場攻力大戰。 金塊米曹（Donovan Mitchell）續首輪豪取57分後，今日再度爆發，全場27投15中下轟入51分，助爵士129：127險勝金塊、場數領先3：1之餘，亦成為NBA史上第3位在季後賽系列中連續「50+」的球員。 飲恨的金塊同時亦有得分後衛梅利（Jamal Murray）攻入生涯最高的50分，他與米曹今日合轟逾100分的表現，足以證明未來是屬於他們。

金塊與爵士的對碰，可謂是以攻對攻，比分上互有交替，光是上半場兩隊命中率已過50%，當中爵士更達58%。不過金塊憑着20投7中的三分，加上梅利的18分進帳，球隊1分微微領先。

金塊米曹（Donovan Mitchell）續首輪豪取57分後，今日再轟入51分，成為NBA史上第3位在季後賽系列中連續「50+」的球員。（Getty Images）

惟易邊後爵士佔上風，當中干尼（Mike Conley Jr）與卡拉臣（Jordan Clarkson）各投入兩球三分，第三節完結爵士命中率逼近60%，97：89領先。在賽事尾段，金塊4個三分球曾把差距縮窄到1分，惟手感灼熱的米曹在最後54秒以一記三分鎖定勝局，爵士終以129：127取勝。

是日賽事有着對高比拜仁的想念：

+ 7 + 6 + 5

米曹今仗後成為NBA史上第3位在季後賽系列中兩度「50+」的球員，與1998年米高佐敦（Michael Jordan）和2001年艾佛遜（Allen Iverson）齊名。（Getty Images）

生涯進入第3個賽季的米曹，在季後賽首圈展現得分爆發力，繼首戰的57分後今日全場27投15中，包括4個三分球，17次罰球命中，砍下51分。因此，米曹成為NBA史上第3位在季後賽系列中兩度「50+」的球員，與1998年米高佐敦（Michael Jordan）和2001年艾佛遜（Allen Iverson）齊名。

米曹開賽前穿上印有高比拜仁頭像的球鞋熱身，以向Kobe說聲生日快樂。（爵士Twitter）

梅利今仗也轟入50分，連計米曹的51分，令NBA出現史上季後賽首度兩隊同場有「50+」紀錄。

「我與他們仍有一段很大的距離」，賽後米曹直言今日創舉雖與兩位NBA巨星齊名，但成就上與他們卻未能混為一談。米曹再強調如果沒取勝，那他的數據都毫無意義，另外隊友的表現也值得嘉獎，當中干尼（Mike Conley Jr）與卡拉臣（Jordan Clarkson）分別有26及24分貢獻。

賽事精華由體通天下（NBA港澳官方媒體合作夥伴）提供：

梅利（Jamal Murray）今仗也轟入50分，另外亦有11個籃板。（Getty Images）

值得一提的是，對手後衛梅利（Jamal Murray）今仗也轟入50分，連計米曹的51分，令NBA出現史上季後賽首度兩隊同場有「50+」紀錄。面對1：3是劣勢，金塊梅利認為一切也是言之尚早：「我們的反擊力量還有很多；逐場部署再出擊。」至於東岸，速龍以150：122大炒籃網，塞爾特人亦以110：106擊敗76人，兩者雙雙以4：0晉級，並於次圈賽事碰頭。