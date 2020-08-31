【NBA】梅利命中率逾7成絕地反擊　金塊爵士需「搶七」決勝負

NBA季後賽首輪需「搶七」定勝！落後2：3的金塊今日憑着梅利（Jamal Murray）狂轟50分，順利以110：107擊敗爵士，背水一戰場數追平3：3，雙方將以Game 7分勝負。

梅利是日出色的表現，亦令他連續創造3個歷史，當中包括與對手米曹（Donovan Mitchel）一樣，於系列賽連續造出「50+」成為NBA史上第5人，與米高佐敦（Michael Jordan）齊名。

梅利於系列賽連續造出「50+」成為NBA史上第5人，與米高佐敦（Michael Jordan）齊名。 （Getty Images）

比賽精彩時刻：

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雙雄對決，最後只有一人留低，用來形容NBA季後賽西岸金塊與爵士對決恰到好處，皆因系列賽除了是球隊晉級之爭，也是雙方兩名23歲後衛爵士米曹及金塊梅利的新世代對決，後者在今日的Game 6脫穎而出。

金塊背水一戰，力求保住出線生機的他們縱使開局一度落後10分，但第2節迅速調整，後衛梅利單節轟入14分更助球隊反超。易邊後，爵士米曹有如進入「開炮模式」，頻以三分救急，惟梅利手感依然火熱，兩名後衛隨即上演「單挑戰」。二人得分你來我往，戰至尾段縱使米曹以三分追分，但最後51秒梅利卻以同樣方式回應，並為金塊穩住勝局，110：107擊敗爵士。

米曹命中率高達68%，惟最終飲恨只因對手梅利展現更強的24投17中的表現。（Getty Images）

二人對決有如「高效率得分show」，取下44分的米曹命中率高達68%，惟最終飲恨只因對手梅利展現更強的24投17中表現。

「我們只想勝出」，取下50分的梅利賽後高呼，今日一戰亦令他躋身NBA季後賽連續「50+」系列，同時也於季後賽錄183分超越拿殊成為最高得分加拿大球員，此外連續3場得分突破40分，也是自2001季後賽的艾佛遜後首人。

梅利於季後賽錄183分超越拿殊成為最高得分加拿大球員（Getty Images）

梅利是日穿上一雙有被警察「跪頸」致死的George Floyd與槍擊身亡的Breonna Taylor頭像球鞋作賽。（Getty Images）

梅利是日穿上一雙印有被警察「跪頸」致死的George Floyd與槍擊身亡的Breonna Taylor頭像球鞋作賽，他直言這當作對抗世界的象徵：「即便他們都過世了，他們還是帶給我力量去對抗世界，我會持續這樣做。」

梅利踏入2020年可謂經歷過山車般起伏，早在3月時指被「帳號盜用」而在社交媒體發放性愛片段，當中受牽連的女友Harper Hempel事後隨即暫停Instagram帳戶，梅利亦隨即成為網絡笑柄。其後在NBA復賽前不慎受傷，經一輪熱身後，終在季後賽寫下經典。

米曹及梅利的新世代對決誰能取下最終勝利？金塊與爵士Game 7將在周三早上8時半上演，大家拭目以待。

不雅影片令梅利索爆女友人氣急升（按圖放大）

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