【NBA】結束罷賽重啟季後賽　聯盟表示支持球員為公義發聲

因抗議美國非裔男子布萊克（Jacob Blake）被白人警員連開7槍致癱瘓而罷賽3天，NBA和球員工會宣布，美國時間8月29日恢復季後賽。 NBA主席施華（Adam Silver）發公開信表示全力支持球員，並將繼續聆聽球員意見，促進公民參與。

今年初的George Floyd「I can’t breathe」事件、女救護員Breonna Taylor因警方去錯事發地點而遭槍殺，再有布萊克從後被開7槍受傷致癱，美國掀起連串種族問題。不少NBA和WNBA球隊發起罷賽，聯盟隨即宣布26及27日賽事延後。多個球星如勒邦占士（LeBron James）、泰譚（Jayson Tatum）、退役名將雷阿倫（Ray Allen）等均開腔。

主席施華表示全力支持球員表達訴求，為社會公義發聲。（Getty Images）

美國示威：威斯康星州基諾沙市2020年8月23日一名黑人男子被警方開槍射傷，大批民眾示威抗議警方暴力執法。圖為2020年8月24日，基諾沙警員嘗試將示威群眾往後推。（AP）

聯盟和球員工會今日宣布將於美國時間8月29日復賽。NBA主席發表公開信，承諾支持球員為社會重大議題發出正義之聲：「我全力支持NBA和WNBA球員就社會議題發聲，就算處境不同，我仍能感受因為種族暴力導致的創傷和恐懼，甚至是因歧視問題而留下的苦痛。」

多位球員有因種族暴力的議題開腔。（Getty Images）

美國體壇早前聲援George Floyd事件（按圖放大）：

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聯盟和不同持分者早前開會商討，與球員、教練和球隊的管理層溝通，「一次坦率對談，討論下一次如何推動我們集體努力和行動，支持社會正義和種族平等」，施華表示希望透過各方合作解決問題，包括增加投票機 、促進公民參與及倡導警方刑事司法改革。

NBA在George Floyd事件後有與球員工會討論有關發聲的做法。（Getty Images）

「我可以理解你們會認為聯盟應該可以做更多，我聽到你們的聲音。」施華指，聯盟和球員工會提到罷賽後重啟的後續做法，NBA也會專注內部和全國各地社區變革，包括成立第一個NBA基金會，為黑人社區創造更大的經濟賦權。