【甲一籃球】劉子禮約滿告別東方　開放態度看待轉會

因疫情關係，香港體壇停擺，本地籃球聯賽更暫停一季。昨日（31日）東方龍獅就宣布射手劉子禮約滿離隊，29歲的子禮表示來季將會是生涯的轉捩點。

2015年，東方耗資千萬招攬多名甲一球員組成本港首支職業球隊，子禮正是其中一名好手；2017年首戰東南亞職業籃球聯賽（ABL）就順利奪冠。雖然子禮傷患纏身，因椎間盤突出，盤骨壓住神經線，上陣時間大減。在消炎養傷後的賽季，他全力追回失去的時間，多次在重要時刻挺身而出。

傷患限制了子禮的打法，外投和防守是他上場的價值。（資料圖片）

ABL和甲一冠軍都是劉子禮的難忘時刻。（東方籃球隊Facebook）

其中2018年甲一季後賽，東方龍獅在落後南華局數0：2時，子禮在第三、四戰中均打出射手本色，射入致勝三分球，最後東方龍獅在連追三場下反勝3：2捧盃。這一季的大逆轉自然成了球壇佳話，也是子禮心中的難忘經歷：「ABL和聯賽冠軍都是我最深刻的回憶，但最不捨的始終是征戰多年的隊友和支持很久的球迷。」還有雅加達亞運對卡塔爾的7個三分球、超級工商盃僅兩節半時間轟入生涯最高的10球三分球⋯⋯不論東方還是港隊，子禮都能表現出射手本色。

2018年甲一季後賽，東方龍獅在0：2劣勢下，連追三場反勝3：2捧盃，成球壇佳話。（資料圖片）

脫下東方的藍色戰衣，將換上的球衣仍是未知之數，但子禮深信這會是一個轉捩點：「下個球季會截然不同，自己暫時對轉會仍抱開放態度，希望大家拭目以待。」去年決心創業，開始經營泰國餐廳；現在就能全心打理生意，也當是下季前給自己的一個喘息機會，想清楚去向迎來一個不同的自己。

東方龍獅宣布劉子禮會將會離隊。（東方龍獅Facebook）