【NBA】韋斯保克致命失誤加「重傷」　雷霆火箭需「搶七」決勝

誰說上場大敗今仗定敗走而回？35歲的基斯保羅（Chris Paul）就證明，只要有決心反底非不可能。 NBA季後賽西岸首輪，落後2：3的雷霆憑着老大哥基斯保羅尾段投入關鍵8分，帶領球隊104：100擊敗火箭，雙方將在周四上演「搶七大戰」。

上一場比賽以34分差距被擊敗的雷霆，今日背水一戰面對火箭並沒有手軟，半場兩隊亦鬥得難分難解。

縱使第2節遭雷霆一段8：0攻勢反超，但火箭先有PJ德加（P.J. Tucker）三分球止血，其後哥頓（Eric Gordon）的壓哨三分球助球隊51：48姿態返回更衣室。

基斯保羅今日上陣39分鐘造出28分、7籃板。（Getty Images）

基斯保羅最後關頭挺身而出

易邊後，雷霆曾落後9分劣勢，惟憑加連拿利（Danilo Gallinari）單節投入3球三分，助球隊再次超前。

第4節賽事掀起高潮，雷霆在施羅德（Dennis Schroder）和基斯保羅連番得分下，乘勢拉開比分，奈何火箭隨即以一段10：0攻勢回應，雙方在餘下41.7秒戰至100：100平手。

基斯保羅在13.1秒突破博得犯規，並且兩罰全中；反觀火箭韋斯保克馬有失蹄，先投入「air ball」再在推進時出現致命的傳球失誤，雷霆以最終以4分獲勝。

CP3超技術「偷襲」逐格睇：

「我們就是雷霆，為勝利而建立，也會齊心一致繼續奮鬥」，賽後基斯保羅激動說道。今日上陣39分鐘造出28分、7籃板的他光是第4節就轟入15分，教練當奴雲亦對此老大哥讚口不絕：「他IQ很高，亦是競爭者，也對勝利意欲很強。」

說到基斯保羅的IQ，今仗他亦於第3節展現出另類智慧。於一次擺脫動作中，基斯保羅加速推動並作勢跳投，急停後手踭順勢向橫掃向防守者韋斯保克的「重要部位」，不少網民亦把短片上載網絡並笑言此完全是「touch ball foul」、「夏登的話就可以step back避開了」。

賽事精華由體通天下(NBA港澳官方媒體合作夥伴)提供：

NBA老將逐個捉：

+ 8 + 8 + 8

火箭雷霆將在周四上演「搶七大戰」。（Getty Images）