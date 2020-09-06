【本地籃球】籃總發聲明回應一刀切取消賽事　稱為社會負責勿抹黑

由於新冠肺炎疫情持續，香港籃球總會早於8月初宣佈取消2020年銀牌賽及聯賽，來季也暫定不會早於8月開賽。 消息一出，即引來廣大球員和教練的極大迴響，今日（6日）下午籃總向媒體發出聲明表示「嚴謹回應」大家的疑慮。

籃總在8月初宣布將賽事延期或取消時，曾稱除因康文署場地「會在未來一段長時間關閉」，另以「配合亞洲籃球協會舉辦的國際性賽事」賽期為由，將本地賽期延至2021下半年，當時籃總雖曾提及，有關決定是為保障參賽球隊職、球員的健康，但並無任何後續計劃或措施，僅「一刀切」取消賽季，引來球員和教練不滿。

籃總在今日發出的聲明開首指出，業界對賽事延期及取消「反應激烈」、「認為此舉會扼殺從業員生計或持份者的生存空間」，強調籃總是「一個對社會負責任的體育總會」，經過「深入探討」後，希望釋除有關人士疑慮。

籃總強調「本會是香港特區政府資助的體育總會，一切重要比賽包括籃球銀牌賽及聯賽皆受監管而且理所當然配合政府對防疫政策的施行」。（資料圖片）

籃總：曾徵詢十隊意見僅一隊反對

籃總指出，賽事延期或取消的決定經已「徵詢絕大部分甲一組球隊領隊（或班主）的同意」，只有一隊持反對，重申這個決定是以「健康考慮為大前題」。

籃總總會發聲明表示釋除大家的疑慮。（張倩儀攝）

聲明續指，香港的比賽環境不及世界其他地方：「無論球隊球員，工作職員及裁判，並不皆是全職參與籃球活動，很多平日都要在比賽期間，出外工作或上學，不可能效法NBA 用『泡泡場地』形式比賽，因需顧及群聚感染風險，暫停開賽是唯一選擇。」惟未有再提及有無考慮過其他方法，僅表示在疫情緩和後，「可以盡快利用一兩個月時間與各參賽隊伍進行緊急協商」，以達成在短期開賽的可能，但強調需配合限聚令、體育場地和球隊參賽意願。

籃總表示：香港人口稠密，比賽環境不如世界其他地方，不可能效法NBA 用「泡泡場地」形式比賽。（Getty Images）

「理所當然配合政府對防疫政策的施行」

聲明一再強調會以健康為第一考量，「本會是香港特區政府資助的體育總會，一切重要比賽包括籃球銀牌賽及聯賽皆受監管而且理所當然配合政府對防疫政策的施行」。最後籃總表示「絕對開明地接受業界意見」，並提到「請勿作謾罵、詆毀、抹黑、攻擊等行為」。

雖然聲明解釋本地籃球賽事無法以NBA級數進行，但相信業界更希望知道，撇除這種資源上無可能做到的方式，籃總有無思考過其他方案，僅有提及的復賽「Plan B」，也只籠統地寫道「一、兩個月」模棱兩可的時限，難以平息外界對籃總的疑慮。

聲明以此解釋未能開季的原因，但並無提及考慮過程中的可行方法。（資料圖片）

籃總聲明全文如下：

香港籃球銀牌及聯賽延期舉辦聲明

香港籃球總會鑒於近日業界有不同意見，認為香港將本年度之銀牌賽及聯賽賽事一刀切取消甚至延期至不早於明年8月開賽一事反應激烈，認為此舉會扼殺從業員生計或持份者的生存空間，作為一個對社會負責任的體育總會，本執行委員會經過詳細研究及進行深入探討現作出以下嚴謹回應以釋大家疑慮 :

經徵詢絕大部分甲一組球隊領隊(或班主)的同意，十隊甲一組球隊祇有其中一隊持不同意見，普遍認為暫時宣布取消本年度銀牌及聯賽賽事乃逼不得已之舉，因為我們都認為疫情嚴峻，舉行比賽不單祗構成球員的健康風險，連同所有参與賽事有關連人士例如 : 裁判、工作人員、記者、電視台員工、觀眾等等都需承擔健康風險，所以以健康考慮為大前題是必須的。

香港人口稠密，比賽環境不如世界其他地方，無論球隊球員，工作職員及裁判，並不皆是全職參與籃球活動，很多平日都要在比賽期間，出外工作或上學，不可能效法NBA 用[泡泡場地]形式比賽，因需顧及群聚感染風險，暫停開賽是唯一選擇。

倘若疫情有緩和跡象，可以盡快利用一两個月時間與各參賽隊伍進行緊急協商，務求達成於短期內開辨賽事的可能，當然要視乎當時政府的應對疫情政策，緊貼而行。限聚令一日未撤銷或者體育場地一日未開放，以至球隊参賽的意願，缺一都不能開賽。

本會是香港特區政府資助的體育總會，一切重要比賽包括籃球銀牌賽及聯賽皆受監管而且理所當然配合政府對防疫政策的施行，即以健康為第一考量。

本會絕對開明地、接受業界意見，祗要是對持份者們有益及有建設性的提議，必定研究採納 ; 請勿作謾罵、詆毀、抹黑、攻擊，等行為，冀望業界共同努力建設一個健康的籃球運動氛圍。

香港籃球總會

執行委員會謹啓

2020年9月6日