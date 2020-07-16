新冠肺炎︱ABL腰斬賽季　間接澄清倒閉傳聞　本地籃球如常開季？

東南亞職業籃球聯賽（ABL）較早前一度傳出陷入營運危機的消息，但賽會周三（15日）更新社交媒體時，間接澄清聯盟或將倒閉的傳聞。 由於全球新冠肺炎疫情尚未受控，ABL董事會發出聲明，宣布賽事未能在安全環境下完成2019-20賽季，故將正式腰斬賽事。

今季ABL踏入第十個賽季，就遇上前所未有的挑戰，新冠肺炎的爆發讓進行不到一半常規賽緊急煞停，並自暫停後就一直未有新消息。加上首席營運總監Jericho Ilagan向媒體透露ABL辦公室早於3月30日已關閉，其主要贊助商亞洲航空也陷入財務困難，外界不禁猜測ABL或將抵不住經濟壓力而倒閉。

ABL接近3月未有更新有關賽事的消息，至今月15日宣布「完季」。（資料圖片/任祉羲攝）

7月15日ABL在相隔3月後首次更新Facebook，以一則聲明正式宣布賽事腰斬。由於疫情持續，部分國家實施入境限制影響到賽事進行，加上考慮到社會責任和人員的健康下，終決定提早完結今季。

大會提到將會把今季定性為「未能完成」，因為在現行的賽制下並不能以現有的成績決出冠軍，而大會也會全力準備下一個賽季。

ABL今次的聲明間接回應「倒台」的傳聞。（資料圖片/任祉羲攝）

在疫情下賽事紛紛停擺，由年初的學界、大專，到ABL腰斬，體壇賽事仍存在相當大的變數。就像早前宣布重啟的工商盃，籃球總會也在本港第三波疫情爆發後，趁「開波」前及時在當日早上表示「賽事再度押後，直至另行通知。」

現時能否開季仍是未知之數，但籃總尚未更新有關銀牌賽的最新消息，但疫情反覆，本地籃球又是否能如籃總所預計，如期8月30日開季？

考慮到入境限制和人員的安全，ABL最終未能重啟賽事。（資料圖片/任祉羲攝）

疫情下也要保持狀態：