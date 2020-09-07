【NBA】MVP迷失了？　輸波再受占士「侮辱」　韋斯保克：是我的錯

火箭今日遭湖人8分擊敗，如要說當中「罪人」，可想而知大家亦會指向韋斯保克（Russell Westbrook）。 這名2017年NBA最有價值球員，今日在賽中完全迷失，除衝搶籃板得力外，進攻板斧有如失靈。第4節「自暴其短」下更讓勒邦占士（LeBron James）兩度「侮辱」，賽後韋斯保克也只能為低迷狀態認錯。

還記得首輪火箭與雷霆的Game 6嗎？那時候韋斯保克在賽事最後13秒，先投出「air ball」再接致命的傳球失誤導致球隊落敗，然而到今日面對湖人，這樣的失魂卻是讓火箭打亂了攻守節奏，最終也是敗筆而回。

「現在的我只是在場上四處跑動」，韋斯保克賽後也坦言今天與迷失了一樣。事實他賽中15射僅4中，縱使有13籃板貢獻但7個失誤亦令他難辭其咎。賽中第4節，韋斯保克兩次的進攻瞬間成為網絡熱話。

勒邦占士「侮辱式」封阻逐格睇

他先在左邊企圖帶中上籃，惟當下卻未有留意到勒邦佔士從後衝前，「大帝」跳起施展大力封阻，引來旁述嘩然。隨後韋斯保克於三分線接來皮球，正常情況下防守者定會衝前補位，但對位的勒邦占士卻在「AB位」沒有意欲上前，然而韋斯保克在這「超級空檔」下也未能命中。

湖人對待韋斯保克的「完全放行任射」政策事實亦能理解，截至NBA停賽前，這名MVP三分命中率僅得25%，而今日7射只有1中。有趣的是，熱門電子遊戲《2K》中，韋斯保克在三分能力值更得64，還比前湖人中鋒吉辛斯（DeMarcus Cousin）要低。

火箭、湖人主要球員《2K》三分能力值：

+ 2 + 2 + 2

「責任出在我身上，我不會去怪罪他人，是我的錯，就是這樣」，韋斯保克承認今天的不濟，火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）亦認為這名MVP正在調整中：「他仍在尋找狀態，他必須打出侵略性，他會做到的；沒有他，我們不會拿到任何勝利。」火箭對湖人的Game 3將在後天（8日）上演，屆時韋斯保克能否「一洗污辱」，大家拭目以待。

《2K20》Top 30球員逐個睇：

+ 24 + 24 + 24

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