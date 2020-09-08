【NBA】泰譚領塞爾特人拿下關鍵勝仗　秘密武器竟是獅子王餐盒

原可輕鬆領先3：0的塞爾特人，因速龍小將一神奇三分球而被迫戰至第4場，更在第4戰再失一場被扳平2：2。 綠軍今日（8日）終於重整旗鼓，靠防守以111：89大勝速龍，拿下重要的一場。

這一場勝仗除了是局勢變數，也是塞爾特人的士氣所在。開局，塞爾特人防守強度有加乘，讓速龍的進攻處處碰壁，第一節僅得11分，命中率只有2成。

綠軍早段將比數拉開，第二節仍沒有鬆懈全力得分，泰譚（Jayson Tatum）和謝蘭布朗（Jaylen Brown）輪流開火，直搗速龍禁區，半場大幅拋離62：35。

謝蘭布朗今場射入27分助綠軍取關鍵一勝。（Getty Images）

綠軍此勝成功逃出困局，反佔上風。（Getty Images）

塞爾特人關鍵戰由頭放到尾

換邊後，速龍雖有施亞琴（Pascal Siakam）連續得分，惟分差太大似乎並沒有為綠軍帶來一點威脅。

第四節速龍再以三分球追分，順利將分差從30分縮窄至17分，但塞爾特人多次獲得罰球機會，比賽早失懸念，最後以111：89大勝，速龍的89分也寫下今季季後賽最低得分紀錄。塞爾特人得以穩住陣腳，全靠獨得27分的謝蘭布朗和打出「雙雙」18分和10籃板的泰譚。

泰譚場上兇狠，面對對手毫不留情。（Getty Images）

泰譚表示自己獅子王不離身，因為這是和兒子間的小默契。（Twitter）

好爸爸泰譚帶卡通餐盒全因兒子

由於新冠肺炎疫情，NBA球員跟家人分隔兩地多時，家人成為他們奮勇作戰的最大動力，在場上毫不留情撕殺的泰譚也不例外。

他曾被拍到比賽前拿着一個《獅子王》卡通餐盒，不管到哪裏都不離身。泰譚向美國傳媒表示這是為2歲兒子所做，「Deuce很愛動物，他很愛獅子王，我會自己帶食物到球場，所以這是一個我希望他注意到的小細節，當他看到照片時，他會發現爸爸帶了他最愛的獅子王。」。

雖然早前NBA「泡泡」讓家人和球員分隔異地，泰譚仍然希望能盡爸爸的責任，帶着兒子的故事書入園區，晚上FaceTime時讀故事書給他聽，好一個鐵漢柔情。

泰譚為2歲兒子費盡心思。（Jayson Tatum Instagram）

泰譚鐵漢柔情的反差感：（按圖放大）

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