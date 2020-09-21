籃球熱話｜美媒選NBA歷代之最　前6陣容現役得5人　高比只入二隊

Jumper
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NBA早前公布年度最佳陣容，勒邦占士（LeBron James）和「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）雙雙以全票姿態入選，而占士亦以16次打破入選紀錄成為歷史第一人。

近日美國傳媒《Ballacademy》就選出NBA歷代最佳陣容，惹來不少網上討論。

勒邦占士第16次入選NBA年度最佳陣容，並超越15次入選的高比拜仁（Kobe Bryant）、鄧肯（Tim Duncan）和渣巴（Kareem Abdul-Jabbar），成為史上第一人。他亦第13次入選最佳一隊，也是歷來最佳。

勒邦占士第16次入選NBA年度最佳陣容，成為史上第一人。（Getty Images）

《Ballacademy》選出的最佳陣容，湖人的LBJ亦列入歷代一隊，與公牛米高佐敦、馬刺鄧肯及兩名湖人名宿齊名。在MJ穩住最佳得分後衛下，已故球星高比拜仁入二隊，效力勇士時期的杜蘭特（Kelvin Durant）則壓過公牛柏賓獲選入最佳陣容三隊。

歷代最佳一、二、三隊：

+9
+9
+9

歷代最佳四、五、六隊：

+9
+9
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NBA東西岸決賽賽程：

+3
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