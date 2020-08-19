【籃球熱話】林書豪獲台灣護照　未來或代表中華台北出戰國際賽

林書豪剛剛戰畢CBA賽季返回美國休養，就被台灣媒體爆料證實已取得中華民國護照，其父親亦正準備替兒子申請入籍。換言之，如林書豪能順利入籍，未來將有機會代表中華台北男籃出戰各大國際賽事，成為陣中一大戰力。

林書豪在剛過去的球季從NBA轉到CBA發展，加盟北京首綱迎來他的首個中國賽球季，場均22.4分、5.6個籃板及5.6次助攻。不過，CBA的初體驗讓林書豪有不一樣的感覺，早前他受訪時談到球季過後傷痕纍纍：「兩隊在防守都很努力，一邊打球一邊打人，身體對抗都很強。」故此，林書豪在賽季結束後，隨即到醫院報到，其中包括膝頭、臉部和背部都有一定的傷勢，北京主教練解立彬更透露林書豪在賽後一度聽不到聲音。

林書豪在CBA打球滿身是傷。（林書豪instagram）

林書豪生涯效力過的球隊：

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CBA賽季結束後，林書豪離開北京回到美國休養調整。惟據台灣傳媒指出，其父親林繼明為兒子請台灣內政部、外交部幫忙，處理申請中華民國護照，並爆出今天已成功取得中華民國護照，消息亦經內政部證實。

台北市議員鍾小平（左）、林書豪父親林繼明（中）拜訪台內政部長徐國勇（右）表達感謝。（鍾小平Facebook）

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雖然林書豪父母均為台灣人，不過由於林書豪於美國出生，未有領取中華民國護照或是處理入籍事宜，身份為「無戶籍國民」。如今，林書豪已取得護照，若是未來要在台灣定居設籍，可以居住滿365天不離台或以「專業人士」身份申請。未來一旦在台登記戶籍，都亦不會影響其美國籍身份，除非他主動放棄。

林書豪早前返回美國加州休養，他在抵埗後社交媒體報平安。（林書豪instagram）

在休季期間，傳出林書豪準備入籍這消息，令人不禁聯想起是否為未來到台灣打球鋪路。對於各種猜測，林父親受訪時透露，兒子剛完成CBA球季返美休養，目前希望兒子恢復身體，未來籃球去向均交由經理人處理。

早前ESPN記者曾爆出籃網及勇士有意簽下林書豪，不過仍屬謠傳。（Getty Images）

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